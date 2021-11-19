https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759885215.html

Спасение Марины Хлебниковой из пожара. Видео

Спасатели, вынесшие Хлебникову после пожара, попали на видео - РИА Новости, 19.11.2021

Спасение Марины Хлебниковой из пожара. Видео

"Известия" опубликовали кадры с камер наблюдения, на которых спасатели выносят певицу Марину Хлебникову из подъезда после пожара в ее квартире. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:17

2021-11-19T19:17

2021-11-19T20:17

шоубиз

происшествия

марина хлебникова

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры с камер наблюдения, на которых спасатели выносят певицу Марину Хлебникову из подъезда после пожара в ее квартире.Во время ЧП артистка потеряла сознание. Сейчас она находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.Пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной в Москве произошел вчера вечером. По предварительным данным, причиной стала неисправность проводки после ремонта. Спасли пять человек, пожар ликвидирован.По данным СМИ, в крови у певицы обнаружили алкоголь. Однако официального подтверждения этой информации нет.

https://ria.ru/20211119/pozhar-1759752047.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, марина хлебникова