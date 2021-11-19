https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759885215.html
Спасение Марины Хлебниковой из пожара. Видео
Спасатели, вынесшие Хлебникову после пожара, попали на видео - РИА Новости, 19.11.2021
Спасение Марины Хлебниковой из пожара. Видео
"Известия" опубликовали кадры с камер наблюдения, на которых спасатели выносят певицу Марину Хлебникову из подъезда после пожара в ее квартире. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:17
2021-11-19T19:17
2021-11-19T20:17
шоубиз
происшествия
марина хлебникова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ce145a0ab62b7a3d8770039ab25b819f.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры с камер наблюдения, на которых спасатели выносят певицу Марину Хлебникову из подъезда после пожара в ее квартире.Во время ЧП артистка потеряла сознание. Сейчас она находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.Пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной в Москве произошел вчера вечером. По предварительным данным, причиной стала неисправность проводки после ремонта. Спасли пять человек, пожар ликвидирован.По данным СМИ, в крови у певицы обнаружили алкоголь. Однако официального подтверждения этой информации нет.
https://ria.ru/20211119/pozhar-1759752047.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_2:0:786:588_1920x0_80_0_0_14a990075abb2d4c34334ab38adbc179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, марина хлебникова
19:17 19.11.2021 (обновлено: 20:17 19.11.2021)
Спасатели, вынесшие Хлебникову после пожара, попали на видео
Появилось видео, на котором спасатели выносят пострадавшую при пожаре Хлебникову