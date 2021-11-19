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Шоубиз
https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759752465.html
Последствия пожара в квартире Марины Хлебниковой. Видео
Появилось видео с места пожара, при котором пострадала певица Хлебникова - РИА Новости, 19.11.2021
Последствия пожара в квартире Марины Хлебниковой. Видео
Телеканал "360" опубликовал видео с места пожара на юго-западе Москвы, в результате которого серьезно пострадала певица Марина Хлебникова. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:32
2021-11-19T14:52
происшествия
москва
марина хлебникова
шоубиз
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с места пожара на юго-западе Москвы, в результате которого серьезно пострадала певица Марина Хлебникова.На кадрах показан дом на улице Ратной, в котором живет артистка. ЧП произошло в темное время суток, возгорание началось на одном из верхних этажей.Площадь пожара составила десять квадратных метров: по предварительным данным, причиной стала неисправность электрооборудования после проведенного ремонта.Из квартиры спасли пять человек. В НИИ имени Н. В. Склифосовского, куда доставили певицу, заявили, что она находится в ожоговой реанимации. Состояние оценивается как крайне тяжелое.
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происшествия, москва, марина хлебникова
10:32 19.11.2021 (обновлено: 14:52 19.11.2021)
 
Появилось видео с места пожара, при котором пострадала певица Хлебникова

Опубликовано видео с места пожара, при котором пострадала певица Марина Хлебникова

© Фото : пресс-служба департамента ГОЧСиПБ МосквыСотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме на улице Ратной в Москве
Сотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме на улице Ратной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с места пожара на юго-западе Москвы, в результате которого серьезно пострадала певица Марина Хлебникова.
На кадрах показан дом на улице Ратной, в котором живет артистка. ЧП произошло в темное время суток, возгорание началось на одном из верхних этажей.
Площадь пожара составила десять квадратных метров: по предварительным данным, причиной стала неисправность электрооборудования после проведенного ремонта.
Из квартиры спасли пять человек. В НИИ имени Н. В. Склифосовского, куда доставили певицу, заявили, что она находится в ожоговой реанимации. Состояние оценивается как крайне тяжелое.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 08:32
Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара
 
ШоубизПроисшествияМоскваМарина Хлебникова
 
 
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