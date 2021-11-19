https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759752465.html

Последствия пожара в квартире Марины Хлебниковой. Видео

Появилось видео с места пожара, при котором пострадала певица Хлебникова - РИА Новости, 19.11.2021

Последствия пожара в квартире Марины Хлебниковой. Видео

Телеканал "360" опубликовал видео с места пожара на юго-западе Москвы, в результате которого серьезно пострадала певица Марина Хлебникова. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:32

2021-11-19T10:32

2021-11-19T14:52

происшествия

москва

марина хлебникова

шоубиз

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с места пожара на юго-западе Москвы, в результате которого серьезно пострадала певица Марина Хлебникова.На кадрах показан дом на улице Ратной, в котором живет артистка. ЧП произошло в темное время суток, возгорание началось на одном из верхних этажей.Площадь пожара составила десять квадратных метров: по предварительным данным, причиной стала неисправность электрооборудования после проведенного ремонта.Из квартиры спасли пять человек. В НИИ имени Н. В. Склифосовского, куда доставили певицу, заявили, что она находится в ожоговой реанимации. Состояние оценивается как крайне тяжелое.

https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759739164.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, марина хлебникова