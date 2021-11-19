https://ria.ru/20211119/granitsa-1759884744.html
Забор на польско-белорусской границе
Забор на польско-белорусской границе - РИА Новости, 19.11.2021
Забор на польско-белорусской границе
Польша возведет на границе с Белоруссией высокий металлический забор к середине 2022 года. Такое решение приняли власти страны из-за обострения ситуации с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:42
2021-11-19T19:42
2021-11-19T19:42
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Польша возведет на границе с Белоруссией высокий металлический забор к середине 2022 года. Такое решение приняли власти страны из-за обострения ситуации с мигрантами — тысячи беженцев с Ближнего Востока пытаются нелегально проникнуть на территорию Евросоюза. Сейчас между Польшей и Белоруссией существует временное заграждение из колючей проволоки.Каким будет новое сооружение, смотрите в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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