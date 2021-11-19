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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211119/genetika-1759873559.html
Эксперт спрогнозировала популярность консультаций генетиков в будущем
Эксперт спрогнозировала популярность консультаций генетиков в будущем - РИА Новости, 19.11.2021
Эксперт спрогнозировала популярность консультаций генетиков в будущем
Консультации генетиков будут становиться более востребованными по мере совершенствования мира, в частности, услугами таких специалистов будут пользоваться перед РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:11
2021-11-19T18:11
наука
общество
генетика
мария воронцова
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Консультации генетиков будут становиться более востребованными по мере совершенствования мира, в частности, услугами таких специалистов будут пользоваться перед зачатием ребенка, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова."Консультация специалиста обычно требуется при наличии определённых заболеваний или подозрений на заболевания в области клинической генетики. В принципе, мне кажется, чем больше будет совершенствоваться мир, тем более будет востребована консультация генетиков, например, перед зачатием ребёнка. Можно посмотреть свой геном. На сегодняшний день, возможно, это не высшая математика и не ракетостроение. Всегда можно посмотреть, есть ли определённые заболевания. Вероятность того, что вы встретите партнёра, который будет носителем (заболеваний - ред.), невысока, но она присутствует", - сказала Воронцова на всероссийской конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века".По мнению эксперта, нужно прибегать к системе раннего прогнозирования, так как профилактики наследственных генетических заболеваний пока не существует.
https://ria.ru/20211119/genetika-1759861374.html
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общество, генетика, мария воронцова, россия
18:11 19.11.2021
 
Эксперт спрогнозировала популярность консультаций генетиков в будущем

Сотрудник НМИЦ эндокринологии Воронцова: консультации генетиков будут более востребованы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВедущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Консультации генетиков будут становиться более востребованными по мере совершенствования мира, в частности, услугами таких специалистов будут пользоваться перед зачатием ребенка, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
"Консультация специалиста обычно требуется при наличии определённых заболеваний или подозрений на заболевания в области клинической генетики. В принципе, мне кажется, чем больше будет совершенствоваться мир, тем более будет востребована консультация генетиков, например, перед зачатием ребёнка. Можно посмотреть свой геном. На сегодняшний день, возможно, это не высшая математика и не ракетостроение. Всегда можно посмотреть, есть ли определённые заболевания. Вероятность того, что вы встретите партнёра, который будет носителем (заболеваний - ред.), невысока, но она присутствует", - сказала Воронцова на всероссийской конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века".
По мнению эксперта, нужно прибегать к системе раннего прогнозирования, так как профилактики наследственных генетических заболеваний пока не существует.
Ученый с моделью ДНК в пробирке - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
17:26
Эксперт заявила о росте популярности генетики
 
НаукаОбществогенетикаМария ВоронцоваРоссия
 
 
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