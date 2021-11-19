https://ria.ru/20211119/genetika-1759873559.html
Эксперт спрогнозировала популярность консультаций генетиков в будущем
Эксперт спрогнозировала популярность консультаций генетиков в будущем - РИА Новости, 19.11.2021
Эксперт спрогнозировала популярность консультаций генетиков в будущем
Консультации генетиков будут становиться более востребованными по мере совершенствования мира, в частности, услугами таких специалистов будут пользоваться перед РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:11
2021-11-19T18:11
2021-11-19T18:11
наука
общество
генетика
мария воронцова
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Консультации генетиков будут становиться более востребованными по мере совершенствования мира, в частности, услугами таких специалистов будут пользоваться перед зачатием ребенка, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова."Консультация специалиста обычно требуется при наличии определённых заболеваний или подозрений на заболевания в области клинической генетики. В принципе, мне кажется, чем больше будет совершенствоваться мир, тем более будет востребована консультация генетиков, например, перед зачатием ребёнка. Можно посмотреть свой геном. На сегодняшний день, возможно, это не высшая математика и не ракетостроение. Всегда можно посмотреть, есть ли определённые заболевания. Вероятность того, что вы встретите партнёра, который будет носителем (заболеваний - ред.), невысока, но она присутствует", - сказала Воронцова на всероссийской конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века".По мнению эксперта, нужно прибегать к системе раннего прогнозирования, так как профилактики наследственных генетических заболеваний пока не существует.
https://ria.ru/20211119/genetika-1759861374.html
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общество, генетика, мария воронцова, россия
Эксперт спрогнозировала популярность консультаций генетиков в будущем
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Воронцова: консультации генетиков будут более востребованы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Консультации генетиков будут становиться более востребованными по мере совершенствования мира, в частности, услугами таких специалистов будут пользоваться перед зачатием ребенка, считает кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова
.
"Консультация специалиста обычно требуется при наличии определённых заболеваний или подозрений на заболевания в области клинической генетики. В принципе, мне кажется, чем больше будет совершенствоваться мир, тем более будет востребована консультация генетиков, например, перед зачатием ребёнка. Можно посмотреть свой геном. На сегодняшний день, возможно, это не высшая математика и не ракетостроение. Всегда можно посмотреть, есть ли определённые заболевания. Вероятность того, что вы встретите партнёра, который будет носителем (заболеваний - ред.), невысока, но она присутствует", - сказала Воронцова на всероссийской конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века".
По мнению эксперта, нужно прибегать к системе раннего прогнозирования, так как профилактики наследственных генетических заболеваний пока не существует.