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Российско-белорусский экспертно-медийный форум
Российско-белорусский экспертно-медийный форум - РИА Новости, 19.11.2021
Российско-белорусский экспертно-медийный форум
23 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".
2021-11-19T11:26
2021-11-19T11:33
анонсы
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Задать вопросУчастники:- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий ДАВЫДЬКО;- председатель Союза журналистов Беларуси Андрей КРИВОШЕЕВ;- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;- политологи, социологи, представители органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ.Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня".На форуме будут рассмотрены вопросы интеграционной стратегии в сфере информации, роль современных медиа в формировании социальной политики Союзного государства, роль журналистов в условиях современных информационных войн, работа СМИ по освещению происходящего в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе.Также будут организованы дискуссии "Стратегия развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху", "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность" с участием представителей СМИ, политологов и общественных деятелей.Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
11:26 19.11.2021 (обновлено: 11:33 19.11.2021)
 

Российско-белорусский экспертно-медийный форум

Читать ria.ru в
23 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".
Задать вопрос

Участники:
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий ДАВЫДЬКО;
- председатель Союза журналистов Беларуси Андрей КРИВОШЕЕВ;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- политологи, социологи, представители органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ.

Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
На форуме будут рассмотрены вопросы интеграционной стратегии в сфере информации, роль современных медиа в формировании социальной политики Союзного государства, роль журналистов в условиях современных информационных войн, работа СМИ по освещению происходящего в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе.
Также будут организованы дискуссии "Стратегия развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху", "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность" с участием представителей СМИ, политологов и общественных деятелей.

Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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