16:54 19.11.2021 (обновлено: 10:00 22.11.2021)
Онлайн-конференция по итогам премии "Экология – дело каждого"
25 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будут объявлены итоги международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", учрежденной Росприроднадзором весной 2021 года.
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Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана РАДИОНОВА;
- заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей РАЗИН;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам РОМАНЕНКОВ;
- председатель Правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий КОНОВ;
- главный редактор телеканала RT, МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;
- директор киностудии "Союзмультфильм" Борис МАШКОВЦЕВ;
- народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств Никас САФРОНОВ;
- президент авиакомпании Utair Олег СЕМЕНОВ;
- директор Дипломатической академии Гватемалы, экс-посол Республики Гватемала в Российской Федерации Герберт Эстуардо Менесес КОРОНАДО.
Главная миссия проекта - вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку и "зелёное волонтёрство". Имена победителей опубликуют на сайте премии "Экология – дело каждого". Участниками проекта стали дети и подростки от 7 до 16 лет из всех 86 регионов России и 27 стран мира, среди которых Мексика, Колумбия, Гватемала, Панама, Перу, Эквадор, Индия, КНР, Южная Корея, ОАЭ, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Великобритания, США, Турция, Польша, Эстония, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие. Дети и подростки прислали свыше 9,5 тысяч заявок на конкурс, принято порядка 6 тысяч работ. Они подготовили и опубликовали в социальных сетях видеоролики, фото, рисунки, акции, посвященные теме защиты окружающей среды. Работы принимались по 12 номинациям: "Сохраним Планету вместе", "Моя экосемья – моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтёр", "Юный экожурналист", "Экология в мире". В шорт-лист премии вошло 650 работ. Они опубликованы на Rutube.
Трансляция будет доступна также на сайте премии
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook, а также на сайте премии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана РАДИОНОВА;
- заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей РАЗИН;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам РОМАНЕНКОВ;
- председатель Правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий КОНОВ;
- главный редактор телеканала RT, МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;
- директор киностудии "Союзмультфильм" Борис МАШКОВЦЕВ;
- народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств Никас САФРОНОВ;
- президент авиакомпании Utair Олег СЕМЕНОВ;
- директор Дипломатической академии Гватемалы, экс-посол Республики Гватемала в Российской Федерации Герберт Эстуардо Менесес КОРОНАДО.
Главная миссия проекта - вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку и "зелёное волонтёрство". Имена победителей опубликуют на сайте премии "Экология – дело каждого". Участниками проекта стали дети и подростки от 7 до 16 лет из всех 86 регионов России и 27 стран мира, среди которых Мексика, Колумбия, Гватемала, Панама, Перу, Эквадор, Индия, КНР, Южная Корея, ОАЭ, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Великобритания, США, Турция, Польша, Эстония, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие. Дети и подростки прислали свыше 9,5 тысяч заявок на конкурс, принято порядка 6 тысяч работ. Они подготовили и опубликовали в социальных сетях видеоролики, фото, рисунки, акции, посвященные теме защиты окружающей среды. Работы принимались по 12 номинациям: "Сохраним Планету вместе", "Моя экосемья – моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтёр", "Юный экожурналист", "Экология в мире". В шорт-лист премии вошло 650 работ. Они опубликованы на Rutube.
Трансляция будет доступна также на сайте премии
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook, а также на сайте премии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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