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Онлайн-конференция по итогам премии "Экология – дело каждого"
Онлайн-конференция по итогам премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 22.11.2021
Онлайн-конференция по итогам премии "Экология – дело каждого"
25 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будут объявлены итоги международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", учрежденной Росприроднадзором весной 2021 года.
2021-11-19T16:54
2021-11-22T10:00
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана РАДИОНОВА;- заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей РАЗИН;- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;- заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам РОМАНЕНКОВ;- председатель Правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий КОНОВ;- главный редактор телеканала RT, МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;- директор киностудии "Союзмультфильм" Борис МАШКОВЦЕВ;- народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств Никас САФРОНОВ;- президент авиакомпании Utair Олег СЕМЕНОВ;- директор Дипломатической академии Гватемалы, экс-посол Республики Гватемала в Российской Федерации Герберт Эстуардо Менесес КОРОНАДО.Главная миссия проекта - вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку и "зелёное волонтёрство". Имена победителей опубликуют на сайте премии "Экология – дело каждого". Участниками проекта стали дети и подростки от 7 до 16 лет из всех 86 регионов России и 27 стран мира, среди которых Мексика, Колумбия, Гватемала, Панама, Перу, Эквадор, Индия, КНР, Южная Корея, ОАЭ, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Великобритания, США, Турция, Польша, Эстония, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие. Дети и подростки прислали свыше 9,5 тысяч заявок на конкурс, принято порядка 6 тысяч работ. Они подготовили и опубликовали в социальных сетях видеоролики, фото, рисунки, акции, посвященные теме защиты окружающей среды. Работы принимались по 12 номинациям: "Сохраним Планету вместе", "Моя экосемья – моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтёр", "Юный экожурналист", "Экология в мире". В шорт-лист премии вошло 650 работ. Они опубликованы на Rutube.Трансляция будет доступна также на сайте премииТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook, а также на сайте премии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
16:54 19.11.2021 (обновлено: 10:00 22.11.2021)
 

Онлайн-конференция по итогам премии "Экология – дело каждого"

Читать ria.ru в
25 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будут объявлены итоги международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", учрежденной Росприроднадзором весной 2021 года.
Задать вопрос

Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана РАДИОНОВА;
- заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей РАЗИН;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам РОМАНЕНКОВ;
- председатель Правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий КОНОВ;
- главный редактор телеканала RT, МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;
- директор киностудии "Союзмультфильм" Борис МАШКОВЦЕВ;
- народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств Никас САФРОНОВ;
- президент авиакомпании Utair Олег СЕМЕНОВ;
- директор Дипломатической академии Гватемалы, экс-посол Республики Гватемала в Российской Федерации Герберт Эстуардо Менесес КОРОНАДО.

Главная миссия проекта - вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку и "зелёное волонтёрство". Имена победителей опубликуют на сайте премии "Экология – дело каждого". Участниками проекта стали дети и подростки от 7 до 16 лет из всех 86 регионов России и 27 стран мира, среди которых Мексика, Колумбия, Гватемала, Панама, Перу, Эквадор, Индия, КНР, Южная Корея, ОАЭ, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Великобритания, США, Турция, Польша, Эстония, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие. Дети и подростки прислали свыше 9,5 тысяч заявок на конкурс, принято порядка 6 тысяч работ. Они подготовили и опубликовали в социальных сетях видеоролики, фото, рисунки, акции, посвященные теме защиты окружающей среды. Работы принимались по 12 номинациям: "Сохраним Планету вместе", "Моя экосемья – моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтёр", "Юный экожурналист", "Экология в мире". В шорт-лист премии вошло 650 работ. Они опубликованы на Rutube.
Трансляция будет доступна также на сайте премии

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook, а также на сайте премии.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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