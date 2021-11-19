https://ria.ru/20211119/ekologiya-1759851877.html

Онлайн-конференция по итогам премии "Экология – дело каждого"

Онлайн-конференция по итогам премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 22.11.2021

Онлайн-конференция по итогам премии "Экология – дело каждого"

25 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будут объявлены итоги международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", учрежденной Росприроднадзором весной 2021 года.

2021-11-19T16:54

2021-11-19T16:54

2021-11-22T10:00

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Задать вопросУчастники:- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана РАДИОНОВА;- заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей РАЗИН;- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;- заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам РОМАНЕНКОВ;- председатель Правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий КОНОВ;- главный редактор телеканала RT, МИА "Россия сегодня" Маргарита СИМОНЬЯН;- директор киностудии "Союзмультфильм" Борис МАШКОВЦЕВ;- народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств Никас САФРОНОВ;- президент авиакомпании Utair Олег СЕМЕНОВ;- директор Дипломатической академии Гватемалы, экс-посол Республики Гватемала в Российской Федерации Герберт Эстуардо Менесес КОРОНАДО.Главная миссия проекта - вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку и "зелёное волонтёрство". Имена победителей опубликуют на сайте премии "Экология – дело каждого". Участниками проекта стали дети и подростки от 7 до 16 лет из всех 86 регионов России и 27 стран мира, среди которых Мексика, Колумбия, Гватемала, Панама, Перу, Эквадор, Индия, КНР, Южная Корея, ОАЭ, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Великобритания, США, Турция, Польша, Эстония, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие. Дети и подростки прислали свыше 9,5 тысяч заявок на конкурс, принято порядка 6 тысяч работ. Они подготовили и опубликовали в социальных сетях видеоролики, фото, рисунки, акции, посвященные теме защиты окружающей среды. Работы принимались по 12 номинациям: "Сохраним Планету вместе", "Моя экосемья – моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтёр", "Юный экожурналист", "Экология в мире". В шорт-лист премии вошло 650 работ. Они опубликованы на Rutube.Трансляция будет доступна также на сайте премииТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook, а также на сайте премии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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