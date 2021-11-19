https://ria.ru/20211119/dorogi-1759787053.html

Более 700 километров дорог отремонтировали в Оренбуржье

Более 700 километров дорог отремонтировали в Оренбуржье - РИА Новости, 19.11.2021

Более 700 километров дорог отремонтировали в Оренбуржье

Более 700 километров дорог отремонтированы в Оренбургской области в текущем году в том числе в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги",... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:39

2021-11-19T12:39

2021-11-19T13:04

оренбургская область

автомобильные дороги

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Более 700 километров дорог отремонтированы в Оренбургской области в текущем году в том числе в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства."В рамках национального проекта в нормативное состояние приведены 390 километров региональных дорог, на 172 километрах из которых проведен капремонт и 67 километров дорог в Оренбурге и Орске. По всем проектам и программам в этом году будет отремонтированы 765 километров дорог", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Глава региона сообщил, на прошедшей в Москве "Транспортной неделе" регион был отмечен как область, добившаяся высоких результатов по нацпроекту безопасных дорог и получила награду в номинации "За достижение наилучших показателей" по итогам текущего года.По его словам, работа по строительству и капременту дорожного полотна продолжится и на следующий год, проектами федерального и регионального бюджетов заложены средства на эти нужды.

https://ria.ru/20211116/zhile-1759288775.html

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автомобильные дороги, денис паслер