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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20211119/dorogi-1759787053.html
Более 700 километров дорог отремонтировали в Оренбуржье
Более 700 километров дорог отремонтировали в Оренбуржье - РИА Новости, 19.11.2021
Более 700 километров дорог отремонтировали в Оренбуржье
Более 700 километров дорог отремонтированы в Оренбургской области в текущем году в том числе в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги",... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:39
2021-11-19T13:04
оренбургская область
автомобильные дороги
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Более 700 километров дорог отремонтированы в Оренбургской области в текущем году в том числе в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства."В рамках национального проекта в нормативное состояние приведены 390 километров региональных дорог, на 172 километрах из которых проведен капремонт и 67 километров дорог в Оренбурге и Орске. По всем проектам и программам в этом году будет отремонтированы 765 километров дорог", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Глава региона сообщил, на прошедшей в Москве "Транспортной неделе" регион был отмечен как область, добившаяся высоких результатов по нацпроекту безопасных дорог и получила награду в номинации "За достижение наилучших показателей" по итогам текущего года.По его словам, работа по строительству и капременту дорожного полотна продолжится и на следующий год, проектами федерального и регионального бюджетов заложены средства на эти нужды.
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автомобильные дороги, денис паслер
12:39 19.11.2021 (обновлено: 13:04 19.11.2021)
 

Более 700 километров дорог отремонтировали в Оренбуржье

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Более 700 километров дорог отремонтированы в Оренбургской области в текущем году в том числе в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В рамках национального проекта в нормативное состояние приведены 390 километров региональных дорог, на 172 километрах из которых проведен капремонт и 67 километров дорог в Оренбурге и Орске. По всем проектам и программам в этом году будет отремонтированы 765 километров дорог", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
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16 ноября, 14:18Оренбургская область
В Оренбуржье ввели в строй более 700 тысяч квадратных метров нового жилья
Глава региона сообщил, на прошедшей в Москве "Транспортной неделе" регион был отмечен как область, добившаяся высоких результатов по нацпроекту безопасных дорог и получила награду в номинации "За достижение наилучших показателей" по итогам текущего года.
По его словам, работа по строительству и капременту дорожного полотна продолжится и на следующий год, проектами федерального и регионального бюджетов заложены средства на эти нужды.
"В Оренбурге это строительство улицы Рокоссовского, которая соединит проспект Победы и улицу Терешковой, строительство дороги-дублера улицы Чкалова, капитальный ремонт дорожной сети исторического центра. Новые дороги разгрузят напряженный трафик движения в городе", - отметил Паслер.
 
Оренбургская областьАвтомобильные дорогиДенис Паслер
 
 
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