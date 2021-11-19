https://ria.ru/20211119/delegatsiya-1759897859.html

Делегация посольства США на Украине посетила Донбасс

Делегация посольства США на Украине посетила Донбасс - РИА Новости, 19.11.2021

Делегация посольства США на Украине посетила Донбасс

Делегация посольства США на Украине посетила территорию Донбасса, где размещаются украинские силовики, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции объединенных РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:24

2021-11-19T20:24

2021-11-19T20:24

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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Делегация посольства США на Украине посетила территорию Донбасса, где размещаются украинские силовики, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции объединенных сил."Район проведения операции объединенных сил посетила делегация посольства США в Украине во главе с атташе сухопутных войск при посольстве США в Украине полковником Брэдли Пресли. В сопровождении заместителя командующего объединенными силами бригадного генерала Анатолия Шевченко члены делегации посетили передовые позиции украинских воинов вблизи поселка Пески и города Марьинка в Донецкой области. Побывали и на передовых позициях Приазовья", - говорится в сообщении в Facebook штаба.Отмечается, что делегацию ознакомили с текущей ситуацией в районе проведения операции. Также представители посольства пообщались с украинскими военнослужащими.

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759811736.html

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в мире, украина, сша, донецкая область, facebook