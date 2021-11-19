https://ria.ru/20211119/belorussiya-1759745353.html

В Белоруссии сообщили, что за сутки к медикам обратились 11 мигрантов

В Белоруссии сообщили, что за сутки к медикам обратились 11 мигрантов - РИА Новости, 19.11.2021

В Белоруссии сообщили, что за сутки к медикам обратились 11 мигрантов

Одиннадцать ближневосточных мигрантов обратились за помощью к дежурной бригаде скорой помощи у белорусско-польской границы, всем оказана медицинская помощь на... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:39

2021-11-19T09:39

2021-11-19T10:22

в мире

польша

министерство здравоохранения белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Одиннадцать ближневосточных мигрантов обратились за помощью к дежурной бригаде скорой помощи у белорусско-польской границы, всем оказана медицинская помощь на месте, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава Белоруссии."За прошедшие сутки к дежурной бригаде скорой помощи на белорусско-польской границе обратились 11 человек. Всем оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.Также отмечается, что в четверг белорусский пограничный отряд нашёл в лесу около деревни Стоки беременную женщину. Она была доставлена в Свислочскую центральную районную больницу. Специалисты провели её обследование, проконсультировали."В настоящий момент на лечении в учреждениях здравоохранения Гродно находятся четыре беженца", - отметили в пресс-службе.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. Во вторник они предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Позже мигранты разместились в расположенном недалеко от пункта пропуска логистическом центре, который власти страны подготовили для приема беженцев.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/rebenok-1759710159.html

польша

белоруссия

минск

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко