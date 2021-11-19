https://ria.ru/20211119/belgorod-1759834347.html

Белгородский губернатор рассказал о мерах соцподдержки в регионе

Белгородский губернатор рассказал о мерах соцподдержки в регионе - РИА Новости, 19.11.2021

Белгородский губернатор рассказал о мерах соцподдержки в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал РИА Новости о реализуемых в регионе мерах социальной поддержки населения. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:44

2021-11-19T15:44

2021-11-19T15:44

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал РИА Новости о реализуемых в регионе мерах социальной поддержки населения.По его словам, для привлечения высококвалифицированных специалистов в регионе создаются условия для комфортной жизни, а также прорабатываются различные механизмы поддержки жителей."В центре внимания – человек и его потребности", - подчеркнул Гладков.Губернатор напомнил, что только в 2021 году по его поручению для 55 тысяч работников бюджетной сферы были приняты беспрецедентные меры по увеличению размера заработной платы на 20%, а для льготных категорий граждан - региональных выплат. Кроме того, ежемесячную региональную выплату начали получать 82 тысячи "детей войны".Как отметил Гладков, на сегодняшний день социальные контракты пользуются большим спросом у белгородцев - с их помощью жители могут пройти переобучение или освоить новую востребованную на рынке труда профессию, заняться бизнесом, личным подсобным хозяйством."На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в этом году в регионе уже направили свыше 220 миллионов рублей, подписано почти 3 тысячи контрактов, а до конца года планируется заключить ещё 1,5 тысячи", - рассказал он.Кроме того, сообщил губернатор, в этом году удалось решить проблему с водоснабжением для 150 тысяч человек, в следующем году стоит задача полностью закрыть этот вопрос. "Для этого в бюджете 2022 предусмотрено 7,5 миллиарда рублей", - подчеркнул Гладков.Он также сообщил, что в следующем году будет продолжена работа по утеплению фасадов и замене тепловых пунктов при капремонте многоквартирных домов. Кроме того, в 2022 году потратят почти 1 миллиард на ремонт в муниципалитетах 24 бывших общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов.

https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759829466.html

https://ria.ru/20211119/lekarstva-1759822821.html

белгородская область

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общество, белгородская область, вячеслав гладков