https://ria.ru/20211119/armeniya-1759744639.html
Армения заявила о шести погибших в боях на границе 16 ноября
Армения заявила о шести погибших в боях на границе 16 ноября - РИА Новости, 19.11.2021
Армения заявила о шести погибших в боях на границе 16 ноября
На границе с Азербайджаном убиты несколько армянских военных, заявили в Ереване. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:34
2021-11-19T09:34
2021-11-19T11:19
в мире
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 19 ноя — РИА Новости. На границе с Азербайджаном убиты несколько армянских военных, заявили в Ереване."Во время боев 16 ноября, развернувшихся в результате нападения подразделений ВС Азербайджана, с армянской стороны по состоянию на данный момент погибли шесть человек", — говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении. Личность одного пока не установлена.При посредничестве российской стороны продолжаются работы по возвращению на родину пленных солдат.По состоянию на 09:00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, добавили в ведомстве.Во вторник в Ереване заявили, что азербайджанцы вторглись на территорию страны в районе горы Килисали, один армянский военнослужащий погиб, 13 попали в плен, связь с 24 потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в столкновениях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны республик их российский коллега Сергей Шойгу отметил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации, после этого бои прекратились.В четверг в Баку заявили о новой атаке со стороны армян, отметив, что ее подавили, потерь среди азербайджанских военных нет.Отношения между двумя республиками остаются напряженными прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
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РИА Новости
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в мире, минобороны армении
09:34 19.11.2021 (обновлено: 11:19 19.11.2021)
Армения заявила о шести погибших в боях на границе 16 ноября
Минобороны Армении заявило о шести погибших в боях на границе 16 ноября
ЕРЕВАН, 19 ноя — РИА Новости.
На границе с Азербайджаном
убиты несколько армянских военных, заявили в Ереване
.
"Во время боев 16 ноября, развернувшихся в результате нападения подразделений ВС Азербайджана, с армянской стороны по состоянию на данный момент погибли шесть человек", — говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении
. Личность одного пока не установлена.
При посредничестве российской стороны продолжаются работы по возвращению на родину пленных солдат.
По состоянию на 09:00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, добавили в ведомстве.
Во вторник в Ереване заявили, что азербайджанцы вторглись на территорию страны в районе горы Килисали, один армянский военнослужащий погиб, 13 попали в плен, связь с 24 потеряна.
Минобороны Азербайджана
сообщило, что в столкновениях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.
В телефонной беседе с министрами обороны республик их российский коллега Сергей Шойгу
отметил, что Москва
готова к содействию стабилизации ситуации, после этого бои прекратились.
В четверг в Баку заявили о новой атаке со стороны армян, отметив, что ее подавили, потерь среди азербайджанских военных нет.
Отношения между двумя республиками остаются напряженными прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха
. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения
вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.