https://ria.ru/20211119/armeniya-1759744639.html

Армения заявила о шести погибших в боях на границе 16 ноября

Армения заявила о шести погибших в боях на границе 16 ноября - РИА Новости, 19.11.2021

Армения заявила о шести погибших в боях на границе 16 ноября

На границе с Азербайджаном убиты несколько армянских военных, заявили в Ереване. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:34

2021-11-19T09:34

2021-11-19T11:19

в мире

минобороны армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_0:93:1803:1107_1920x0_80_0_0_a40deb4465edb58ce7ebcbf64b620a8d.jpg

ЕРЕВАН, 19 ноя — РИА Новости. На границе с Азербайджаном убиты несколько армянских военных, заявили в Ереване."Во время боев 16 ноября, развернувшихся в результате нападения подразделений ВС Азербайджана, с армянской стороны по состоянию на данный момент погибли шесть человек", — говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении. Личность одного пока не установлена.При посредничестве российской стороны продолжаются работы по возвращению на родину пленных солдат.По состоянию на 09:00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, добавили в ведомстве.Во вторник в Ереване заявили, что азербайджанцы вторглись на территорию страны в районе горы Килисали, один армянский военнослужащий погиб, 13 попали в плен, связь с 24 потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в столкновениях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны республик их российский коллега Сергей Шойгу отметил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации, после этого бои прекратились.В четверг в Баку заявили о новой атаке со стороны армян, отметив, что ее подавили, потерь среди азербайджанских военных нет.Отношения между двумя республиками остаются напряженными прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

https://ria.ru/20211118/syunik-1759522471.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, минобороны армении