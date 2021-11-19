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Самолеты с эвакуированными из Афганистана пассажирами прилетели в Россию
Самолеты с эвакуированными из Афганистана пассажирами прилетели в Россию - РИА Новости, 19.11.2021
Самолеты с эвакуированными из Афганистана пассажирами прилетели в Россию
Самолеты с эвакуированными из Кабула гражданами России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, заявили в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T04:24
2021-11-19T09:54
в мире
армения
белоруссия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Самолеты с эвакуированными из Кабула гражданами России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, заявили в пресс-службе Минобороны.Уточняется, что сейчас пассажиры проходят таможенный и противоэпидемический контроль.Эвакуацию организовал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина. Минобороны создало авиагруппировку из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения республики. На каждом из летательных аппаратов находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами.Предыдущий российский эвакуационный рейс из Афганистана прошел 25 августа — спустя десять дней, как в Кабул вошли вооруженные отряды "Талибана"*. Тогда четыре самолета российских ВКС приняли около 400 граждан России, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, армения, белоруссия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
04:24 19.11.2021 (обновлено: 09:54 19.11.2021)
 
Самолеты с эвакуированными из Афганистана пассажирами прилетели в Россию

Минобороны: самолеты с эвакуированными из Афганистана гражданами сели на Чкаловском

© РИА Новости / Валерий МельниковПассажиры во время эвакуации граждан РФ и других стран из Афганистана в аэропорту "Чкаловский" в Московской области
Пассажиры во время эвакуации граждан РФ и других стран из Афганистана в аэропорту Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Самолеты с эвакуированными из Кабула гражданами России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, заявили в пресс-службе Минобороны.

"Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Самолеты доставили из Республики Афганистан граждан Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Украины и Республики Афганистан", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас пассажиры проходят таможенный и противоэпидемический контроль.
Эвакуацию организовал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина. Минобороны создало авиагруппировку из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения республики. На каждом из летательных аппаратов находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами.

Предыдущий российский эвакуационный рейс из Афганистана прошел 25 августа — спустя десять дней, как в Кабул вошли вооруженные отряды "Талибана"*. Тогда четыре самолета российских ВКС приняли около 400 граждан России, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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