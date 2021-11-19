https://ria.ru/20211119/afganistan-1759733705.html

Самолеты с эвакуированными из Афганистана пассажирами прилетели в Россию

Самолеты с эвакуированными из Афганистана пассажирами прилетели в Россию - РИА Новости, 19.11.2021

Самолеты с эвакуированными из Афганистана пассажирами прилетели в Россию

Самолеты с эвакуированными из Кабула гражданами России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, заявили в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T04:24

2021-11-19T04:24

2021-11-19T09:54

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белоруссия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Самолеты с эвакуированными из Кабула гражданами России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, заявили в пресс-службе Минобороны.Уточняется, что сейчас пассажиры проходят таможенный и противоэпидемический контроль.Эвакуацию организовал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина. Минобороны создало авиагруппировку из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения республики. На каждом из летательных аппаратов находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами.Предыдущий российский эвакуационный рейс из Афганистана прошел 25 августа — спустя десять дней, как в Кабул вошли вооруженные отряды "Талибана"*. Тогда четыре самолета российских ВКС приняли около 400 граждан России, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211118/afganistan-1759643935.html

армения

белоруссия

москва

россия

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в мире, армения, белоруссия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия