https://ria.ru/20211118/zayavleniya-1759685139.html

Лавров назвал заявления Запада по ситуации в Черном море смешными

Лавров назвал заявления Запада по ситуации в Черном море смешными - РИА Новости, 18.11.2021

Лавров назвал заявления Запада по ситуации в Черном море смешными

Заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно, заявил в четверг глава российского РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:45

2021-11-18T17:45

2021-11-18T17:58

в мире

нато

сергей лавров

черное море

киев

сша

вашингтон (город)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Все эти безответственные заявления министра обороны США, когда он был в Киеве и гарантировал, что Украина будет в НАТО, заявления его коллеги, министра обороны Великобритании о том, что Великобритания будет строить военно-морские базы на Азовском море, она направит туда своих десантников - целых 600 человек защищать Украину от российской агрессии. Понимаете, с одной стороны вроде бы это серьезные люди, с другой стороны - смешно. С третьей стороны - это очень опасно", - сказал Лавров журналистам по итогам расширенной коллегии МИД.

https://ria.ru/20211118/agressiya-1759580998.html

черное море

киев

сша

вашингтон (город)

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в мире, нато, сергей лавров, черное море, киев, сша, вашингтон (город)