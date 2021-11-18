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Лавров назвал заявления Запада по ситуации в Черном море смешными
Лавров назвал заявления Запада по ситуации в Черном море смешными - РИА Новости, 18.11.2021
Лавров назвал заявления Запада по ситуации в Черном море смешными
Заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно, заявил в четверг глава российского РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:45
2021-11-18T17:58
в мире
нато
сергей лавров
черное море
киев
сша
вашингтон (город)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Все эти безответственные заявления министра обороны США, когда он был в Киеве и гарантировал, что Украина будет в НАТО, заявления его коллеги, министра обороны Великобритании о том, что Великобритания будет строить военно-морские базы на Азовском море, она направит туда своих десантников - целых 600 человек защищать Украину от российской агрессии. Понимаете, с одной стороны вроде бы это серьезные люди, с другой стороны - смешно. С третьей стороны - это очень опасно", - сказал Лавров журналистам по итогам расширенной коллегии МИД.
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в мире, нато, сергей лавров, черное море, киев, сша, вашингтон (город)
17:45 18.11.2021 (обновлено: 17:58 18.11.2021)
 
Лавров назвал заявления Запада по ситуации в Черном море смешными

Лавров назвал заявления Лондона и Вашингтона по ситуации в Черном море смешными и опасными

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
"Все эти безответственные заявления министра обороны США, когда он был в Киеве и гарантировал, что Украина будет в НАТО, заявления его коллеги, министра обороны Великобритании о том, что Великобритания будет строить военно-морские базы на Азовском море, она направит туда своих десантников - целых 600 человек защищать Украину от российской агрессии. Понимаете, с одной стороны вроде бы это серьезные люди, с другой стороны - смешно. С третьей стороны - это очень опасно", - сказал Лавров журналистам по итогам расширенной коллегии МИД.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 10:18
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В миреНАТОСергей ЛавровЧерное мореКиевСШАВашингтон (город)
 
 
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