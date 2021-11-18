https://ria.ru/20211118/zakharova-1759710304.html

Захарова обратилась к главам МИД Франции и Германии

Захарова обратилась к главам МИД Франции и Германии - РИА Новости, 18.11.2021

Захарова обратилась к главам МИД Франции и Германии

России хотелось бы услышать конкретику по предложениям Берлина и Парижа по встрече глав МИД в нормандском формате, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T20:11

2021-11-18T20:11

2021-11-18T20:11

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берлин (город)

париж

мид германии

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. России хотелось бы услышать конкретику по предложениям Берлина и Парижа по встрече глав МИД в нормандском формате, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление представителя МИД ФРГ о том, что Берлин и Париж внесли несколько конкретных предложений для встречи глав МИД в нормандском формате, но РФ отказалась присутствовать на такой встрече.В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях.

https://ria.ru/20211118/germaniya-1759703189.html

берлин (город)

париж

россия

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в мире, берлин (город), париж, мид германии, сергей лавров, мария захарова, россия