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Источник: в Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части МВД
Источник: в Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части МВД - РИА Новости, 18.11.2021
Источник: в Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части МВД
Следственные органы задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова по подозрению в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:00
2021-11-18T14:17
происшествия
забайкальский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧИТА, 18 ноя - РИА Новости. Следственные органы задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова по подозрению в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщает СУСК РФ по Забайкалью, высокопоставленный полицейский принуждал "руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия", угрожая "негативными последствиями".Также задержан подчиненный Тохсырова - старший оперуполномоченный по особо важным делам этого же подразделения УМВД. Им вменяется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)."В ближайшее время следователи предъявят полицейским обвинение, будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в релизе СУСК.
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происшествия, забайкальский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
13:00 18.11.2021 (обновлено: 14:17 18.11.2021)
 
Источник: в Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части МВД

Источник: главу оперативно-разыскной части СБ УМВД Тохсырова задержали в Забайкалье

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЧИТА, 18 ноя - РИА Новости. Следственные органы задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова по подозрению в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сейчас известно только, что он задержан по превышению должностных полномочий. На рабочем месте у него прошёл обыск", - сказал собеседник.
Как сообщает СУСК РФ по Забайкалью, высокопоставленный полицейский принуждал "руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия", угрожая "негативными последствиями".
Также задержан подчиненный Тохсырова - старший оперуполномоченный по особо важным делам этого же подразделения УМВД. Им вменяется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"В ближайшее время следователи предъявят полицейским обвинение, будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в релизе СУСК.
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ПроисшествияЗабайкальский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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