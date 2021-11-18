https://ria.ru/20211118/zaderzhanie-1759616544.html

Источник: в Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части МВД

Источник: в Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части МВД - РИА Новости, 18.11.2021

Источник: в Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части МВД

Следственные органы задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова по подозрению в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:00

2021-11-18T13:00

2021-11-18T14:17

происшествия

забайкальский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧИТА, 18 ноя - РИА Новости. Следственные органы задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова по подозрению в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщает СУСК РФ по Забайкалью, высокопоставленный полицейский принуждал "руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия", угрожая "негативными последствиями".Также задержан подчиненный Тохсырова - старший оперуполномоченный по особо важным делам этого же подразделения УМВД. Им вменяется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)."В ближайшее время следователи предъявят полицейским обвинение, будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в релизе СУСК.

https://ria.ru/20211117/zaderzhanie-1759442629.html

забайкальский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, забайкальский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия