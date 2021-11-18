https://ria.ru/20211118/yabloki-1759588693.html

В Липецкой области собрали около 70 тысяч тонн яблок

В Липецкой области собрали около 70 тысяч тонн яблок - РИА Новости, 18.11.2021

В Липецкой области собрали около 70 тысяч тонн яблок

В Липецкой области на текущий момент собрано почти 70 тысяч тонн яблок, что на треть больше чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:03

2021-11-18T11:03

2021-11-18T11:03

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. В Липецкой области на текущий момент собрано почти 70 тысяч тонн яблок, что на треть больше чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, уборка урожая завершается в Липецкой области, работы продолжаются только в ООО "Агроном-сад". Всего в регионе собрано 70 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, большая часть из которой - яблоки. Также получено более 1,4 тысяч тонн ягод - малины, смородины, садовой земляники и вишниАртамонов отметил, что Липецкая область входит в пятерку лучших в стране по производству плодово-ягодной продукции."Выращенные на липецкой земле яблоки пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство – один из приоритетов областной программы импортозамещения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211111/yaytsa-1758576929.html

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2021

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игорь артамонов