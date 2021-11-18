Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211118/yabloki-1759588693.html
В Липецкой области собрали около 70 тысяч тонн яблок
В Липецкой области собрали около 70 тысяч тонн яблок - РИА Новости, 18.11.2021
В Липецкой области собрали около 70 тысяч тонн яблок
В Липецкой области на текущий момент собрано почти 70 тысяч тонн яблок, что на треть больше чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:03
2021-11-18T11:03
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749527194_19:0:3658:2047_1920x0_80_0_0_7a9ae5cc3a52d3569517abf2b21b48f2.jpg
ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. В Липецкой области на текущий момент собрано почти 70 тысяч тонн яблок, что на треть больше чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, уборка урожая завершается в Липецкой области, работы продолжаются только в ООО "Агроном-сад". Всего в регионе собрано 70 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, большая часть из которой - яблоки. Также получено более 1,4 тысяч тонн ягод - малины, смородины, садовой земляники и вишниАртамонов отметил, что Липецкая область входит в пятерку лучших в стране по производству плодово-ягодной продукции."Выращенные на липецкой земле яблоки пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство – один из приоритетов областной программы импортозамещения", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211111/yaytsa-1758576929.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749527194_929:0:3658:2047_1920x0_80_0_0_24343507f46b49857e200531740047a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов
11:03 18.11.2021
 

В Липецкой области собрали около 70 тысяч тонн яблок

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор яблок в Краснодарском крае
Сбор яблок в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. В Липецкой области на текущий момент собрано почти 70 тысяч тонн яблок, что на треть больше чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, уборка урожая завершается в Липецкой области, работы продолжаются только в ООО "Агроном-сад". Всего в регионе собрано 70 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, большая часть из которой - яблоки. Также получено более 1,4 тысяч тонн ягод - малины, смородины, садовой земляники и вишни
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 14:45Липецкая область
Производство яиц в Липецкой области может составить 800 миллионов штук
Артамонов отметил, что Липецкая область входит в пятерку лучших в стране по производству плодово-ягодной продукции.
"Выращенные на липецкой земле яблоки пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство – один из приоритетов областной программы импортозамещения", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Стало известно, в какой день недели россияне чаще всего попадают в ДТП
11:45В Подмосковье задержали нигерийца, подозреваемого в мошенничестве
11:45В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся метанолом в Казани
11:36Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
Лента новостейМолния
Стало известно, в какой день недели россияне чаще всего попадают в ДТПВ Подмосковье задержали нигерийца, подозреваемого в мошенничествеВ Минздраве рассказали о состоянии отравившихся метанолом в КазаниПольша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против КиеваГлава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России