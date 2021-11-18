https://ria.ru/20211118/vaktsina-1759653173.html

Результат испытаний комбинации вакцин от COVID-19 представят в конце года

Результат испытаний комбинации вакцин от COVID-19 представят в конце года - РИА Новости, 18.11.2021

Результат испытаний комбинации вакцин от COVID-19 представят в конце года

Промежуточные результаты совместных испытаний вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" и AstraZeneca представят к концу 2021 - началу 2022 года, сообщается на... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:36

2021-11-18T15:36

2021-11-18T15:46

astrazeneca

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты совместных испытаний вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" и AstraZeneca представят к концу 2021 - началу 2022 года, сообщается на сайте МИД РФ.Как отметили в ведомстве, российско-шведское взаимодействие в области здравоохранения, в том числе в контексте противодействия пандемии COVID-19, развивается."Двадцать шестого июля Минздравом России одобрено проведение НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и AstraZeneca клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" с разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета, промежуточные результаты которых планируется представить в конце 2021 года – начале 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211104/astrazeneca-1757687783.html

россия

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astrazeneca , россия, вакцинация россиян от covid-19