https://ria.ru/20211118/upakovka-1759636468.html
Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ"
Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ" - РИА Новости, 18.11.2021
Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ"
Новая производственная линия стоимостью 200 миллионов рублей запущена на подмосковном заводе упаковки компании "Хухтамаки СНГ" в городском округе Ивантеевка,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:20
2021-11-18T14:20
2021-11-18T14:20
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Новая производственная линия стоимостью 200 миллионов рублей запущена на подмосковном заводе упаковки компании "Хухтамаки СНГ" в городском округе Ивантеевка, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Правительство региона оказывает компании содействие в расширения производства: в 2018 году ей был предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов, где в прошлом году был построен производственно-складской комплекс."Хухтамаки СНГ" является лидером в сфере производства упаковки в России, поставляя продукцию на отечественные и зарубежные рынки. Новая линия также будет работать как для внутреннего, так и для внешних рынков. Планируется, что порядка 30% продукции будет направляться в Финляндию, Венгрию и Турцию
https://realty.ria.ru/20211116/dolschiki-1759245249.html
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