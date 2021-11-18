https://ria.ru/20211118/upakovka-1759636468.html

Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ"

Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ" - РИА Новости, 18.11.2021

Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ"

Новая производственная линия стоимостью 200 миллионов рублей запущена на подмосковном заводе упаковки компании "Хухтамаки СНГ" в городском округе Ивантеевка,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:20

2021-11-18T14:20

2021-11-18T14:20

новости подмосковья

ивантеевка

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Новая производственная линия стоимостью 200 миллионов рублей запущена на подмосковном заводе упаковки компании "Хухтамаки СНГ" в городском округе Ивантеевка, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Правительство региона оказывает компании содействие в расширения производства: в 2018 году ей был предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов, где в прошлом году был построен производственно-складской комплекс."Хухтамаки СНГ" является лидером в сфере производства упаковки в России, поставляя продукцию на отечественные и зарубежные рынки. Новая линия также будет работать как для внутреннего, так и для внешних рынков. Планируется, что порядка 30% продукции будет направляться в Финляндию, Венгрию и Турцию

https://realty.ria.ru/20211116/dolschiki-1759245249.html

ивантеевка

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивантеевка, московская область (подмосковье)