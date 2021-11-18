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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/upakovka-1759636468.html
Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ"
Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ" - РИА Новости, 18.11.2021
Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ"
Новая производственная линия стоимостью 200 миллионов рублей запущена на подмосковном заводе упаковки компании "Хухтамаки СНГ" в городском округе Ивантеевка,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:20
2021-11-18T14:20
новости подмосковья
ивантеевка
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Новая производственная линия стоимостью 200 миллионов рублей запущена на подмосковном заводе упаковки компании "Хухтамаки СНГ" в городском округе Ивантеевка, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Правительство региона оказывает компании содействие в расширения производства: в 2018 году ей был предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов, где в прошлом году был построен производственно-складской комплекс."Хухтамаки СНГ" является лидером в сфере производства упаковки в России, поставляя продукцию на отечественные и зарубежные рынки. Новая линия также будет работать как для внутреннего, так и для внешних рынков. Планируется, что порядка 30% продукции будет направляться в Финляндию, Венгрию и Турцию
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ивантеевка, московская область (подмосковье)
14:20 18.11.2021
 

Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки "Хухтамаки СНГ"

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиНа подмосковном заводе "Хухтамаки" запущена новая производственная линия
На подмосковном заводе Хухтамаки запущена новая производственная линия - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Новая производственная линия стоимостью 200 миллионов рублей запущена на подмосковном заводе упаковки компании "Хухтамаки СНГ" в городском округе Ивантеевка, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Финская компания "Хухтамаки" - один из старейших иностранных партнеров Московской области. Завод в Ивантеевке работает с 1994 года. Общий объем инвестиций компании в регион за этот период превысил 150 миллионов евро, а численность сотрудников на сегодняшний день превышает 650 человек. Инвестиции в новую производственную линию составили более 200 миллионов рублей", - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Правительство региона оказывает компании содействие в расширения производства: в 2018 году ей был предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов, где в прошлом году был построен производственно-складской комплекс.
"Хухтамаки СНГ" является лидером в сфере производства упаковки в России, поставляя продукцию на отечественные и зарубежные рынки. Новая линия также будет работать как для внутреннего, так и для внешних рынков. Планируется, что порядка 30% продукции будет направляться в Финляндию, Венгрию и Турцию
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