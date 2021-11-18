https://ria.ru/20211118/ukrasheniya-1759611175.html

Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря

Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря - РИА Новости, 18.11.2021

Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к установке праздничных декоративных конструкций и новогодних елей, работы завершатся до середины... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:05

2021-11-18T10:05

2021-11-18T12:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

дед мороз

петр бирюков

снегурочка

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к установке праздничных декоративных конструкций и новогодних елей, работы завершатся до середины декабря, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в общей сложности установят более 4 тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые уже стали визитной карточкой новогодних московских улиц."На Поклонной горе вновь появится огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки - световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На ВДНХ и в парке Горького декоративные украшения расставят не только у центральных входов, но и по всей территории", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что яркое новогоднее оформление получит парк Северного речного вокзала, масштабное благоустройство которого завершилось год назад. Его территорию украсят новогодняя ель и световые шары с теплым золотистым сиянием.Заместитель мэра напомнил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Все праздничные световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, их можно использовать многократно.

https://ria.ru/20210525/osveschenie-1733780970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дед мороз, петр бирюков, снегурочка, городское хозяйство москвы