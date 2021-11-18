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Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря
Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря - РИА Новости, 18.11.2021
Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к установке праздничных декоративных конструкций и новогодних елей, работы завершатся до середины... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:05
2021-11-18T12:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
дед мороз
петр бирюков
снегурочка
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к установке праздничных декоративных конструкций и новогодних елей, работы завершатся до середины декабря, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в общей сложности установят более 4 тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые уже стали визитной карточкой новогодних московских улиц."На Поклонной горе вновь появится огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки - световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На ВДНХ и в парке Горького декоративные украшения расставят не только у центральных входов, но и по всей территории", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что яркое новогоднее оформление получит парк Северного речного вокзала, масштабное благоустройство которого завершилось год назад. Его территорию украсят новогодняя ель и световые шары с теплым золотистым сиянием.Заместитель мэра напомнил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Все праздничные световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, их можно использовать многократно.
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общество, дед мороз, петр бирюков, снегурочка, городское хозяйство москвы
10:05 18.11.2021 (обновлено: 12:41 18.11.2021)
 

Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНовогодние украшения на фасаде дома на Тверском бульваре в Москве
Новогодние украшения на фасаде дома на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к установке праздничных декоративных конструкций и новогодних елей, работы завершатся до середины декабря, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Традиционно мы заранее приступаем к украшению города к Новому году и Рождеству, чтобы создать у москвичей и гостей столицы особое праздничное настроение. В настоящее время ведется монтаж крупных декоративных конструкций, в том числе световых тоннелей и арок в центральной части города, завершить все работы планируем до середины декабря", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в общей сложности установят более 4 тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые уже стали визитной карточкой новогодних московских улиц.
"На Поклонной горе вновь появится огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки - световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На ВДНХ и в парке Горького декоративные украшения расставят не только у центральных входов, но и по всей территории", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что яркое новогоднее оформление получит парк Северного речного вокзала, масштабное благоустройство которого завершилось год назад. Его территорию украсят новогодняя ель и световые шары с теплым золотистым сиянием.
"Впервые празднично оформят благоустроенные территории будущего "Парка Яуза" - на участке от Ростокинского акведука до Северодвинской улицы установят шесть новогодних елей, фигуры животных, световые арки, шары и звезды", - добавил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Все праздничные световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, их можно использовать многократно.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоДед МорозПетр БирюковСнегурочкаГородское хозяйство Москвы
 
 
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