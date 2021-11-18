https://ria.ru/20211118/ukraina-1759559193.html

Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году

Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году - РИА Новости, 18.11.2021

Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году

Жизнь подтверждает правоту крымчан, проголосовавших в 2014 году на референдуме, заявил зампостпреда России при Организации объединенных наций Геннадий Кузьмин... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T00:01

2021-11-18T00:01

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ООН, 18 ноя — РИА Новости. Жизнь подтверждает правоту крымчан, проголосовавших в 2014 году на референдуме, заявил зампостпреда России при Организации объединенных наций Геннадий Кузьмин на выступлении в рамках заседания Третьего комитета Генассамблеи ООН."В отличие от нынешней Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке", — сказал Кузьмин.Он обратил внимание участников заседания на то, что "творится в русскоязычных регионах Донецка и Луганска на восточной оконечности Украины"."По последним данным Спецмониторинговой миссии ОБСЕ за истекшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700. За период 11-24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории республик Донбасса", — указал зампостпреда.По его словам, агрессивное поведение Киева нарастает, "его постоянно накачивают оружием западные спонсоры"."Смерть, разрушения, унижение — это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины. И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций", — подчеркнул Кузьмин.Киев осознает, что нападение на Крым — это нападение на Российскую Федерацию, заключил дипломат.

https://ria.ru/20211117/ucheniya-1759406121.html

https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html

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в мире, оон, луганск, донецк (донецкая область), обсе, россия