https://ria.ru/20211118/ukraina-1759559193.html
Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году
Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году - РИА Новости, 18.11.2021
Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году
Жизнь подтверждает правоту крымчан, проголосовавших в 2014 году на референдуме, заявил зампостпреда России при Организации объединенных наций Геннадий Кузьмин... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T00:01
2021-11-18T00:01
2021-11-18T00:39
в мире
оон
луганск
донецк (донецкая область)
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
ООН, 18 ноя — РИА Новости. Жизнь подтверждает правоту крымчан, проголосовавших в 2014 году на референдуме, заявил зампостпреда России при Организации объединенных наций Геннадий Кузьмин на выступлении в рамках заседания Третьего комитета Генассамблеи ООН."В отличие от нынешней Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке", — сказал Кузьмин.Он обратил внимание участников заседания на то, что "творится в русскоязычных регионах Донецка и Луганска на восточной оконечности Украины"."По последним данным Спецмониторинговой миссии ОБСЕ за истекшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700. За период 11-24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории республик Донбасса", — указал зампостпреда.По его словам, агрессивное поведение Киева нарастает, "его постоянно накачивают оружием западные спонсоры"."Смерть, разрушения, унижение — это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины. И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций", — подчеркнул Кузьмин.Киев осознает, что нападение на Крым — это нападение на Российскую Федерацию, заключил дипломат.
https://ria.ru/20211117/ucheniya-1759406121.html
https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html
луганск
донецк (донецкая область)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, луганск, донецк (донецкая область), обсе, россия
00:01 18.11.2021 (обновлено: 00:39 18.11.2021)
Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году
Зампостпред при ООН Кузьмин: жизнь подтвердила правоту крымчан в 2014 году