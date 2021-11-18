https://ria.ru/20211118/taliby-1759580477.html

Посол прокомментировал перспективу сотрудничества России и "Талибана"*

Посол прокомментировал перспективу сотрудничества России и "Талибана"* - РИА Новости, 18.11.2021

Посол прокомментировал перспективу сотрудничества России и "Талибана"*

Россия пока не планирует сотрудничать с движением "Талибан"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в политическом плане,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:13

2021-11-18T10:13

2021-11-18T10:28

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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Россия пока не планирует сотрудничать с движением "Талибан"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в политическом плане, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Мы, разумеется, в полной мере учитываем действующий в отношении талибов санкционный режим. О политическом сотрудничестве с новыми афганскими властями речи пока нет", - сказал он журналистам.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211118/taliban-1759569525.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, москва, россия, мохаммад хасан ахунд