https://ria.ru/20211118/sud-1759643151.html

Суд арестовал председателя свердловского отделения Союза десантников России

Суд арестовал председателя свердловского отделения Союза десантников России - РИА Новости, 18.11.2021

Суд арестовал председателя свердловского отделения Союза десантников России

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на полтора месяца председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина по обвинению в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:46

2021-11-18T14:46

2021-11-18T14:46

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

урал

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на полтора месяца председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 15 суток – по 30 декабря включительно", - сказали там.По данным суда, в отношении Тетерина возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.В пресс-службе регионального управления СК РФ агентству сообщали, что уголовное дело находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области.Согласно данным на сайте Союза десантников Урала, Тетерин участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу", является Полным кавалером Почетного Ветеранского креста I, II и III степени и Высшего Ветеранского креста. За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи награжден благодарностью от президента РФ. Также Тетерин является членом общественной палаты Свердловской области.

https://ria.ru/20211117/shpigel-1759553889.html

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свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), урал, россия