Суд арестовал председателя свердловского отделения Союза десантников России
Суд арестовал председателя отделения Союза десантников Тетерина по обвинению в коррупции
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на полтора месяца председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 15 суток – по 30 декабря включительно", - сказали там.
По данным суда, в отношении Тетерина возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
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В пресс-службе регионального управления СК РФ агентству сообщали, что уголовное дело находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области.
Согласно данным на сайте Союза десантников Урала, Тетерин участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу", является Полным кавалером Почетного Ветеранского креста I, II и III степени и Высшего Ветеранского креста. За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи награжден благодарностью от президента РФ. Также Тетерин является членом общественной палаты Свердловской области.