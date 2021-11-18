Российско-белорусский экспертно-медийный форум
22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".
Участники:
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий ДАВЫДЬКО;
- председатель Союза журналистов Беларуси Андрей КРИВОШЕЕВ;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- политологи, социологи, представители органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ.
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий ДАВЫДЬКО;
- председатель Союза журналистов Беларуси Андрей КРИВОШЕЕВ;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- политологи, социологи, представители органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ.
Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В первый день форума будут рассмотрены вопросы интеграционной стратегии в сфере информации, роль современных медиа в формировании социальной политики Союзного государства, роль журналистов в условиях современных информационных войн, работа СМИ по освещению происходящего в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе.
Во второй день будут организованы дискуссии "Стратегия развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху", "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность" с участием представителей СМИ, политологов и общественных деятелей.
Во второй день будут организованы дискуссии "Стратегия развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху", "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность" с участием представителей СМИ, политологов и общественных деятелей.
Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru