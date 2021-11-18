https://ria.ru/20211118/soyuznoegosudarstvo-1759691067.html

Российско-белорусский экспертно-медийный форум

Российско-белорусский экспертно-медийный форум - РИА Новости, 18.11.2021

Российско-белорусский экспертно-медийный форум

22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".

2021-11-18T18:13

2021-11-18T18:13

2021-11-18T18:13

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Задать вопросУчастники:- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий ДАВЫДЬКО;- председатель Союза журналистов Беларуси Андрей КРИВОШЕЕВ;- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;- политологи, социологи, представители органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ.Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В первый день форума будут рассмотрены вопросы интеграционной стратегии в сфере информации, роль современных медиа в формировании социальной политики Союзного государства, роль журналистов в условиях современных информационных войн, работа СМИ по освещению происходящего в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе.Во второй день будут организованы дискуссии "Стратегия развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху", "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность" с участием представителей СМИ, политологов и общественных деятелей.Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы