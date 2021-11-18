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Российско-белорусский экспертно-медийный форум
Российско-белорусский экспертно-медийный форум - РИА Новости, 18.11.2021
Российско-белорусский экспертно-медийный форум
22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".
2021-11-18T18:13
2021-11-18T18:13
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1759691067.jpg?1637248383
Задать вопросУчастники:- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий ДАВЫДЬКО;- председатель Союза журналистов Беларуси Андрей КРИВОШЕЕВ;- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;- политологи, социологи, представители органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ.Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В первый день форума будут рассмотрены вопросы интеграционной стратегии в сфере информации, роль современных медиа в формировании социальной политики Союзного государства, роль журналистов в условиях современных информационных войн, работа СМИ по освещению происходящего в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе.Во второй день будут организованы дискуссии "Стратегия развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху", "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность" с участием представителей СМИ, политологов и общественных деятелей.Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
18:13 18.11.2021
 

Российско-белорусский экспертно-медийный форум

Читать ria.ru в
22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".
Задать вопрос
Участники:
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий ДАВЫДЬКО;
- председатель Союза журналистов Беларуси Андрей КРИВОШЕЕВ;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- политологи, социологи, представители органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ.
Организаторами выступают Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В первый день форума будут рассмотрены вопросы интеграционной стратегии в сфере информации, роль современных медиа в формировании социальной политики Союзного государства, роль журналистов в условиях современных информационных войн, работа СМИ по освещению происходящего в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе.
Во второй день будут организованы дискуссии "Стратегия развития СМИ Союзного государства в Digital-эпоху", "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность" с участием представителей СМИ, политологов и общественных деятелей.
Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Постоянного комитета Союзного государства.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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