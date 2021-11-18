Интеграция СНГ приносит реальную отдачу, заявил Путин
Путин: интеграция СНГ приносит реальную отдачу
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продвижение интеграции в рамках ЕврАзЭС уже приносит странам-участницам реальную отдачу, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве, вовлекать в ЕврАзЕС новых партнеров, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве. Для этого расширять отношения с партнерами по Содружеству Независимых Государств, с которыми нас сближают исторические, культурные, просто человеческие связи", - сказал он на расширенной коллегии МИД РФ.
Путин отметил, что ключевой интеграционный проект - это Евразийский экономический союз, нацеленный на создание единого рынка товаров и услуг, капиталов и рабочей силы.
"Последовательное продвижение интеграции уже приносит странам-участницам реальную отдачу, стимулирует экономический рост, содействует повышению благосостояния граждан. Такие достижения нужно использовать, чтобы вовлекать в организацию, в орбиту ЕврАзЕС новых членов и партнеров", - сказал президент РФ.
12 ноября, 12:55Мишустин оценил состояние экономики СНГ после пандемии COVID-19