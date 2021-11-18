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Интеграция СНГ приносит реальную отдачу, заявил Путин
Интеграция СНГ приносит реальную отдачу, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Интеграция СНГ приносит реальную отдачу, заявил Путин
Продвижение интеграции в рамках ЕврАзЭС уже приносит странам-участницам реальную отдачу, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:26
2021-11-18T17:26
в мире
владимир путин
снг
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продвижение интеграции в рамках ЕврАзЭС уже приносит странам-участницам реальную отдачу, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве, вовлекать в ЕврАзЕС новых партнеров, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве. Для этого расширять отношения с партнерами по Содружеству Независимых Государств, с которыми нас сближают исторические, культурные, просто человеческие связи", - сказал он на расширенной коллегии МИД РФ.Путин отметил, что ключевой интеграционный проект - это Евразийский экономический союз, нацеленный на создание единого рынка товаров и услуг, капиталов и рабочей силы."Последовательное продвижение интеграции уже приносит странам-участницам реальную отдачу, стимулирует экономический рост, содействует повышению благосостояния граждан. Такие достижения нужно использовать, чтобы вовлекать в организацию, в орбиту ЕврАзЕС новых членов и партнеров", - сказал президент РФ.
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в мире, владимир путин, снг, евразийский экономический союз, россия
17:26 18.11.2021
 
Интеграция СНГ приносит реальную отдачу, заявил Путин

Путин: интеграция СНГ приносит реальную отдачу

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продвижение интеграции в рамках ЕврАзЭС уже приносит странам-участницам реальную отдачу, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве, вовлекать в ЕврАзЕС новых партнеров, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве. Для этого расширять отношения с партнерами по Содружеству Независимых Государств, с которыми нас сближают исторические, культурные, просто человеческие связи", - сказал он на расширенной коллегии МИД РФ.
Путин отметил, что ключевой интеграционный проект - это Евразийский экономический союз, нацеленный на создание единого рынка товаров и услуг, капиталов и рабочей силы.
"Последовательное продвижение интеграции уже приносит странам-участницам реальную отдачу, стимулирует экономический рост, содействует повышению благосостояния граждан. Такие достижения нужно использовать, чтобы вовлекать в организацию, в орбиту ЕврАзЕС новых членов и партнеров", - сказал президент РФ.
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В миреВладимир ПутинСНГЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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