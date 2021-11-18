https://ria.ru/20211118/sng-1759678731.html

Интеграция СНГ приносит реальную отдачу, заявил Путин

Интеграция СНГ приносит реальную отдачу, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

Интеграция СНГ приносит реальную отдачу, заявил Путин

Продвижение интеграции в рамках ЕврАзЭС уже приносит странам-участницам реальную отдачу, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:26

2021-11-18T17:26

2021-11-18T17:26

в мире

владимир путин

снг

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продвижение интеграции в рамках ЕврАзЭС уже приносит странам-участницам реальную отдачу, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве, вовлекать в ЕврАзЕС новых партнеров, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве. Для этого расширять отношения с партнерами по Содружеству Независимых Государств, с которыми нас сближают исторические, культурные, просто человеческие связи", - сказал он на расширенной коллегии МИД РФ.Путин отметил, что ключевой интеграционный проект - это Евразийский экономический союз, нацеленный на создание единого рынка товаров и услуг, капиталов и рабочей силы."Последовательное продвижение интеграции уже приносит странам-участницам реальную отдачу, стимулирует экономический рост, содействует повышению благосостояния граждан. Такие достижения нужно использовать, чтобы вовлекать в организацию, в орбиту ЕврАзЕС новых членов и партнеров", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758730054.html

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в мире, владимир путин, снг, евразийский экономический союз, россия