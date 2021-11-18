https://ria.ru/20211118/smert-1759609294.html

Умер бывший замминистра иностранных дел Лосюков

Умер бывший замминистра иностранных дел Лосюков - РИА Новости, 18.11.2021

Умер бывший замминистра иностранных дел Лосюков

МИД РФ сообщил о кончине экс-замглавы министерства и экс-посла России в Японии Александра Лосюкова. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:31

2021-11-18T12:31

2021-11-18T12:31

политика

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. МИД РФ сообщил о кончине экс-замглавы министерства и экс-посла России в Японии Александра Лосюкова."Мы получили трагическую весть... На 79-м году жизни после тяжёлой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Александр Прохорович Лосюков. Важная часть дипломатической деятельности Александра Прохоровича связана с Японией. Скорбим, помним", - говорится в Twitter-аккаунте российского внешнеполитического ведомства.Лосюков пришел на работу в МИД России в 1968 году. В 1992 занимал пост начальника управления департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД России. В 1992 году был послом России в Новой Зеландии и по совместительству - в Западном Самоа, королевстве Тонга и на Островах Кука, с 1993 по 1997 - послом в Австралийском Союзе и по совместительству в Республике Фиджи, с 19 августа 1995 года - и в Республике Вануату и Республике Науру. С 1997 по 1999 годы был директором 2-го департамента Азии МИД России, 1999-2000 - директором генерального секретариата, генеральным секретарем МИД России.С 2000 по 2004 - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Курировал вопросы отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. С 2004 по 2006 годы работал послом РФ в Японии, после возращения - заместителем главы МИД России.

япония

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политика, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия