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Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 25 миллионов
Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 25 миллионов - РИА Новости, 18.11.2021
Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 25 миллионов
Более 25,4 миллиона рублей штрафов выписано москвичам, не прошедшим тест на COVID-19 после возвращения из-за рубежа, отмечается на сайте управления... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:47
2021-11-18T18:47
2021-11-18T18:47
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 25,4 миллиона рублей штрафов выписано москвичам, не прошедшим тест на COVID-19 после возвращения из-за рубежа, отмечается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.С 1 августа 2020 года направлено 9 301 уведомление о явке, составлено 5 565 протоколов, говорится в сообщении."По результатам рассмотренных судами дел 2 037 гражданам присуждены штрафы на сумму 25 миллионов 425 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.Сейчас москвичам при пересечении границы автоматически приходят СМС-сообщения об алгоритме действий при прибытии на территорию Российской Федерации. Непривитым и не переболевшим нужно сдать ПЦР-тест в течение трех дней после прибытия в РФ и в течение четырех дней загрузить результат на Госуслуги.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, россия, коронавирус в россии
Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 25 миллионов
Более 25,4 миллиона рублей штрафов выписано москвичам, не прошедшим тест на COVID-19
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 25,4 миллиона рублей штрафов выписано москвичам, не прошедшим тест на COVID-19 после возвращения из-за рубежа, отмечается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
С 1 августа 2020 года направлено 9 301 уведомление о явке, составлено 5 565 протоколов, говорится в сообщении.
"По результатам рассмотренных судами дел 2 037 гражданам присуждены штрафы на сумму 25 миллионов 425 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.
Сейчас москвичам при пересечении границы автоматически приходят СМС-сообщения об алгоритме действий при прибытии на территорию Российской Федерации. Непривитым и не переболевшим нужно сдать ПЦР-тест в течение трех дней после прибытия в РФ и в течение четырех дней загрузить результат на Госуслуги.