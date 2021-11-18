https://ria.ru/20211118/shtraf-1759696641.html

Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 25 миллионов

Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 25 миллионов - РИА Новости, 18.11.2021

Не сдавших ПЦР-тесты после поездок москвичей оштрафовали на 25 миллионов

Более 25,4 миллиона рублей штрафов выписано москвичам, не прошедшим тест на COVID-19 после возвращения из-за рубежа, отмечается на сайте управления... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:47

2021-11-18T18:47

2021-11-18T18:47

туризм

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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туристы

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 25,4 миллиона рублей штрафов выписано москвичам, не прошедшим тест на COVID-19 после возвращения из-за рубежа, отмечается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.С 1 августа 2020 года направлено 9 301 уведомление о явке, составлено 5 565 протоколов, говорится в сообщении."По результатам рассмотренных судами дел 2 037 гражданам присуждены штрафы на сумму 25 миллионов 425 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.Сейчас москвичам при пересечении границы автоматически приходят СМС-сообщения об алгоритме действий при прибытии на территорию Российской Федерации. Непривитым и не переболевшим нужно сдать ПЦР-тест в течение трех дней после прибытия в РФ и в течение четырех дней загрузить результат на Госуслуги.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, россия, коронавирус в россии