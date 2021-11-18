https://ria.ru/20211118/samolet-1759716474.html

В Махачкале самолет не смог вылететь из-за технических неполадок

В Махачкале самолет не смог вылететь из-за технических неполадок - РИА Новости, 18.11.2021

В Махачкале самолет не смог вылететь из-за технических неполадок

Самолет Sukhoi SuperJet 100 компании "Аэрофлот" с пассажирами на борту не смог вылететь из аэропорта Махачкалы "из-за технических неполадок", сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:24

2021-11-18T21:24

2021-11-18T21:26

происшествия

махачкала

москва

аэрофлот

sukhoi superjet

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МАХАЧКАЛА, 18 ноя - РИА Новости. Самолет Sukhoi SuperJet 100 компании "Аэрофлот" с пассажирами на борту не смог вылететь из аэропорта Махачкалы "из-за технических неполадок", сообщил РИА Новости один из пассажиров воздушного судна."По расписанию мы должны были вылететь в 18:40 в Москву. Пилоты завели самолет, спустя пять минут нам объявили, что не получается взлететь из-за технических неполадок. Самолет обесточили минут на пять, потом опять свет включили. Уже больше часа мы находимся в закрытом салоне. Пока не объявили, когда мы сможем вылететь", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211118/samolety-1759442310.html

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происшествия, махачкала, москва, аэрофлот, sukhoi superjet