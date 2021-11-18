https://ria.ru/20211118/putin-1759667354.html

Путин назвал Россию беспристрастным посредником в урегулировании конфликтов

Путин назвал Россию беспристрастным посредником в урегулировании конфликтов - РИА Новости, 18.11.2021

Путин назвал Россию беспристрастным посредником в урегулировании конфликтов

Россия всегда выступает в качестве беспристрастного посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:43

2021-11-18T16:43

2021-11-18T16:57

в мире

ближний восток

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия всегда выступает в качестве беспристрастного посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия всегда выступала и будет выступать далее в качестве беспристрастного посредника урегулирования конфликтов и кризисов на Ближнем Востоке, всемерно способствовать стабилизации обстановки в этом регионе", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20211118/prioritety-1759667462.html

ближний восток

россия

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2021

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в мире, ближний восток, россия, владимир путин