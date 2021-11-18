https://ria.ru/20211118/putin-1759662881.html
Путин призвал укреплять взаимодействие в ШОС и ОДКБ
Путин призвал укреплять взаимодействие в ШОС и ОДКБ - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал укреплять взаимодействие в ШОС и ОДКБ
Работа России с союзниками по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом современных угроз и рисков требует особого внимания, заявил... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:29
2021-11-18T16:29
2021-11-18T16:49
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работа России с союзниками по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом современных угроз и рисков требует особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД."С учетом известных рисков и вызовов, возникающих по периметру наших границ, особого внимания требует совместная работа с союзниками по ОДКБ. Эта организация на протяжении последних десятилетий вносит серьезный вклад в поддержание стабильности на евразийском пространстве. Надо стремиться к тому, чтобы взаимодействие в рамках ОДКБ постоянно укреплялось и на практике служило надежной защитой национальных интересов, суверенитета и независимости государств-участников", - сказал Путин.
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в мире, владимир путин, шос, одкб, россия
16:29 18.11.2021 (обновлено: 16:49 18.11.2021)
Путин призвал укреплять взаимодействие в ШОС и ОДКБ
Путин призвал постоянно укреплять взаимодействие в ШОС и ОДКБ