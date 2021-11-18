https://ria.ru/20211118/prioritety-1759667462.html
Путин назвал приоритеты России во внешней политике
Путин назвал приоритеты России во внешней политике - РИА Новости, 18.11.2021
Путин назвал приоритеты России во внешней политике
Безусловным приоритетом России является развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока, планируется развивать также сотрудничество с Африкой, заявил... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:43
2021-11-18T16:43
2021-11-18T17:12
россия
политика
в мире
африка
владимир путин
ближний восток
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Безусловным приоритетом России является развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока, планируется развивать также сотрудничество с Африкой, заявил президент РФ Владимир Путин."И вообще, нашим безусловным приоритетом было и остается развитие по-настоящему дружественного, прагматичного и деидеологизированного диалога со всеми государства Ближнего Востока. Россия намерена и дальше уделять большое внимание сотрудничеству с африканскими государствами, придавая ему комплексный характер, взаимовыгодный характер", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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россия, политика, в мире, африка, владимир путин, ближний восток
16:43 18.11.2021 (обновлено: 17:12 18.11.2021)
Путин назвал приоритеты России во внешней политике
Путин: приоритетом России является развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока