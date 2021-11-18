https://ria.ru/20211118/prioritety-1759667462.html

Путин назвал приоритеты России во внешней политике

Путин назвал приоритеты России во внешней политике - РИА Новости, 18.11.2021

Путин назвал приоритеты России во внешней политике

Безусловным приоритетом России является развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока, планируется развивать также сотрудничество с Африкой, заявил... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:43

2021-11-18T16:43

2021-11-18T17:12

россия

политика

в мире

африка

владимир путин

ближний восток

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Безусловным приоритетом России является развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока, планируется развивать также сотрудничество с Африкой, заявил президент РФ Владимир Путин."И вообще, нашим безусловным приоритетом было и остается развитие по-настоящему дружественного, прагматичного и деидеологизированного диалога со всеми государства Ближнего Востока. Россия намерена и дальше уделять большое внимание сотрудничеству с африканскими государствами, придавая ему комплексный характер, взаимовыгодный характер", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20211118/putin-1759667935.html

россия

африка

ближний восток

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россия, политика, в мире, африка, владимир путин, ближний восток