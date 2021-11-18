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В Чувашии осудили мужчину, забившего и расчленившего знакомого
В Чувашии осудили мужчину, забившего и расчленившего знакомого - РИА Новости, 18.11.2021
В Чувашии осудили мужчину, забившего и расчленившего знакомого
Житель чувашского поселка Кугеси, забивший до смерти знакомого в новогоднюю ночь и расчленивший его тело, осужден на 11,5 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:16
2021-11-18T13:16
2021-11-18T13:16
происшествия
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Житель чувашского поселка Кугеси, забивший до смерти знакомого в новогоднюю ночь и расчленивший его тело, осужден на 11,5 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что 31 декабря 2020 года в поселке Кугеси в комнате общежития в ходе ссоры, возникшей между мужчинами в ходе совместного распития спиртных напитков, обвиняемый нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени. После этого обвиняемый расчленил тело погибшего, упаковал его части в два мешка и спрятал в овраге. Преступник был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда ему назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html
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происшествия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Чувашии осудили мужчину, забившего и расчленившего знакомого
Жителю Чувашии, забившему до смерти и расчленившему знакомого, дали 11,5 лет колонии