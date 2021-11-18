https://ria.ru/20211118/prichina-1759679456.html

Премьер Чехии объяснил причину введения локдауна в стране

Премьер Чехии объяснил причину введения локдауна в стране - РИА Новости, 18.11.2021

Премьер Чехии объяснил причину введения локдауна в стране

Тем жителям Чехии, которые не были до сих пор вакцинированы и не переболели коронавирусом, с понедельника будет запрещен доступ в магазины, кроме... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:28

2021-11-18T17:28

2021-11-18T17:28

распространение коронавируса

в мире

чехия

андрей бабиш

коронавирус covid-19

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ПРАГА, 18 ноя – РИА Новости. Тем жителям Чехии, которые не были до сих пор вакцинированы и не переболели коронавирусом, с понедельника будет запрещен доступ в магазины, кроме продовольственных и аптек, в учреждения общепита и культуры, а также участие в массовых акциях, решение об этом в четверг принял кабмин страны, сообщил журналистам премьер Андрей Бабиш."С ближайшего понедельника и до конца февраля 2022 года в республике вводятся более строгие противоэпидемические правила. Те, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. На предприятиях и фирмах для таких людей вводится регулярное тестирование. То есть, для них практически вводится локдаун. Также продолжится тестирование в школах. Таково сегодняшнее решение нашего правительства", - сказал Бабиш.По словам премьера, подобные ограничения вводятся в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом в стране. За последние сутки зарегистрировано 13,7 тысячи новых больных, днем ранее был достигнут максимальный показатель за весь период пандемии – 22,4 тысячи новых больных. В целом в республике сейчас больны COVID-19 175,2 тысячи человек, из них 4,4 тысячи находятся в больницах. В среду скончались от коронавируса 27 человек, за весь период пандемии умерли 31,7 тысячи человек.В десятимиллионной республике полностью вакцинированы 6,2 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.

https://ria.ru/20211118/lokdaun-1759678324.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, андрей бабиш, коронавирус covid-19