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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/prichina-1759679456.html
Премьер Чехии объяснил причину введения локдауна в стране
Премьер Чехии объяснил причину введения локдауна в стране - РИА Новости, 18.11.2021
Премьер Чехии объяснил причину введения локдауна в стране
Тем жителям Чехии, которые не были до сих пор вакцинированы и не переболели коронавирусом, с понедельника будет запрещен доступ в магазины, кроме... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:28
2021-11-18T17:28
распространение коронавируса
в мире
чехия
андрей бабиш
коронавирус covid-19
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ПРАГА, 18 ноя – РИА Новости. Тем жителям Чехии, которые не были до сих пор вакцинированы и не переболели коронавирусом, с понедельника будет запрещен доступ в магазины, кроме продовольственных и аптек, в учреждения общепита и культуры, а также участие в массовых акциях, решение об этом в четверг принял кабмин страны, сообщил журналистам премьер Андрей Бабиш."С ближайшего понедельника и до конца февраля 2022 года в республике вводятся более строгие противоэпидемические правила. Те, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. На предприятиях и фирмах для таких людей вводится регулярное тестирование. То есть, для них практически вводится локдаун. Также продолжится тестирование в школах. Таково сегодняшнее решение нашего правительства", - сказал Бабиш.По словам премьера, подобные ограничения вводятся в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом в стране. За последние сутки зарегистрировано 13,7 тысячи новых больных, днем ранее был достигнут максимальный показатель за весь период пандемии – 22,4 тысячи новых больных. В целом в республике сейчас больны COVID-19 175,2 тысячи человек, из них 4,4 тысячи находятся в больницах. В среду скончались от коронавируса 27 человек, за весь период пандемии умерли 31,7 тысячи человек.В десятимиллионной республике полностью вакцинированы 6,2 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.
https://ria.ru/20211118/lokdaun-1759678324.html
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в мире, чехия, андрей бабиш, коронавирус covid-19
17:28 18.11.2021
 
Премьер Чехии объяснил причину введения локдауна в стране

Премьер Чехии Бабиш объяснил причину введения с 22 ноября локдауна в стране

© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
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ПРАГА, 18 ноя – РИА Новости. Тем жителям Чехии, которые не были до сих пор вакцинированы и не переболели коронавирусом, с понедельника будет запрещен доступ в магазины, кроме продовольственных и аптек, в учреждения общепита и культуры, а также участие в массовых акциях, решение об этом в четверг принял кабмин страны, сообщил журналистам премьер Андрей Бабиш.
"С ближайшего понедельника и до конца февраля 2022 года в республике вводятся более строгие противоэпидемические правила. Те, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. На предприятиях и фирмах для таких людей вводится регулярное тестирование. То есть, для них практически вводится локдаун. Также продолжится тестирование в школах. Таково сегодняшнее решение нашего правительства", - сказал Бабиш.
По словам премьера, подобные ограничения вводятся в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом в стране. За последние сутки зарегистрировано 13,7 тысячи новых больных, днем ранее был достигнут максимальный показатель за весь период пандемии – 22,4 тысячи новых больных. В целом в республике сейчас больны COVID-19 175,2 тысячи человек, из них 4,4 тысячи находятся в больницах. В среду скончались от коронавируса 27 человек, за весь период пандемии умерли 31,7 тысячи человек.
В десятимиллионной республике полностью вакцинированы 6,2 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.
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Вчера, 17:24Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВ миреЧехияАндрей БабишКоронавирус COVID-19
 
 
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