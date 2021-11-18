Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября
© Пресс-служба AdIndexБаннер премии AdIndex Awards 2021
© Пресс-служба AdIndex
МОСКВА, 18 ноя - Пресс-служба AdIndex. В Главклубе 30 ноября пройдет седьмая ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2021. На мероприятии соберутся главные участники digital-рынка: рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок.
Концепция премии в этом году — Shine bright like a Digital!
Именно цифровая индустрия удержала нас два года назад от настоящего общественного и экономического блэкаута и дала миру новые возможности и, главное, энергию. Еще вчера контентмейкеры называли интернет всего лишь "средством доставки сигнала". А сегодня первые строчки общественного внимания занимают продукты Netflix, HBO, Apple TV etc. Лайки, шеры, комментарии дороже любого золота! Ничто так не бодрит, как мысль о возможностях AI, AR, VR и перспектив прокачать креативную мышцу с помощью новых технологий. Data делает мир понятным и прозрачным. И пусть нам еще только предстоит ответить на вопрос, готовы ли мы жить в хрустальном замке без privacy. Пусть будущее нас пока больше пугает, чем радует. Ключевое слово здесь — "пока". "Пока" пугает, "пока" COVID. Мы как будто прощаемся с теми штормами, которые хорошенько нас встряхнули, выведя из карантинного ступора.
Концепция премии в этом году — Shine bright like a Digital!
Именно цифровая индустрия удержала нас два года назад от настоящего общественного и экономического блэкаута и дала миру новые возможности и, главное, энергию. Еще вчера контентмейкеры называли интернет всего лишь "средством доставки сигнала". А сегодня первые строчки общественного внимания занимают продукты Netflix, HBO, Apple TV etc. Лайки, шеры, комментарии дороже любого золота! Ничто так не бодрит, как мысль о возможностях AI, AR, VR и перспектив прокачать креативную мышцу с помощью новых технологий. Data делает мир понятным и прозрачным. И пусть нам еще только предстоит ответить на вопрос, готовы ли мы жить в хрустальном замке без privacy. Пусть будущее нас пока больше пугает, чем радует. Ключевое слово здесь — "пока". "Пока" пугает, "пока" COVID. Мы как будто прощаемся с теми штормами, которые хорошенько нас встряхнули, выведя из карантинного ступора.
Девиз AdIndex Awards 2021 — Shine bright like a Digital — отсылает не столько к растущим, как в золотой век рекламы, инвестициям, сколько к обнаружению бесконечного разнообразия возможностей, которые дает нам цифровая эра.
Церемония награждения традиционно проходит в неформальной атмосфере кибер-вечеринки. Гостей ждет фуршет, free-бар, живая музыка и традиционные розыгрыши.
AdIndex Awards 2021 — COVID-free-мероприятие. Доступ на площадку возможен только при предъявлении QR-кода переболевшего COVID-19, либо QR-кода о вакцинации. Вы также можете показать QR-код ПЦР-теста, сданного не ранее, чем за 72 часа до начала премии. Ношение масок на церемонии награждения обязательно. Благодарим вас за понимание и до встречи!
Дата: 30 ноября
Время: 18:00 — сбор гостей, церемония — 19:00–23:50
Адрес: ГлавClub, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1 (м. Ленинский проспект)
Официальный сайт премии: awards.adindex.ru
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