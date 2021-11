https://ria.ru/20211118/premiya-1759638273.html

Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября

Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября - РИА Новости, 18.11.2021

Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября

В Главклубе 30 ноября пройдет седьмая ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2021. На мероприятии... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:24

2021-11-18T14:24

2021-11-18T14:24

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759637064_32:0:1152:630_1920x0_80_0_0_9cd92fb785b9fbca54e3f619ce9f818e.jpg

МОСКВА, 18 ноя - Пресс-служба AdIndex. В Главклубе 30 ноября пройдет седьмая ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2021. На мероприятии соберутся главные участники digital-рынка: рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок.Концепция премии в этом году — Shine bright like a Digital!Именно цифровая индустрия удержала нас два года назад от настоящего общественного и экономического блэкаута и дала миру новые возможности и, главное, энергию. Еще вчера контентмейкеры называли интернет всего лишь "средством доставки сигнала". А сегодня первые строчки общественного внимания занимают продукты Netflix, HBO, Apple TV etc. Лайки, шеры, комментарии дороже любого золота! Ничто так не бодрит, как мысль о возможностях AI, AR, VR и перспектив прокачать креативную мышцу с помощью новых технологий. Data делает мир понятным и прозрачным. И пусть нам еще только предстоит ответить на вопрос, готовы ли мы жить в хрустальном замке без privacy. Пусть будущее нас пока больше пугает, чем радует. Ключевое слово здесь — "пока". "Пока" пугает, "пока" COVID. Мы как будто прощаемся с теми штормами, которые хорошенько нас встряхнули, выведя из карантинного ступора.Девиз AdIndex Awards 2021 — Shine bright like a Digital — отсылает не столько к растущим, как в золотой век рекламы, инвестициям, сколько к обнаружению бесконечного разнообразия возможностей, которые дает нам цифровая эра.Церемония награждения традиционно проходит в неформальной атмосфере кибер-вечеринки. Гостей ждет фуршет, free-бар, живая музыка и традиционные розыгрыши.AdIndex Awards 2021 — COVID-free-мероприятие. Доступ на площадку возможен только при предъявлении QR-кода переболевшего COVID-19, либо QR-кода о вакцинации. Вы также можете показать QR-код ПЦР-теста, сданного не ранее, чем за 72 часа до начала премии. Ношение масок на церемонии награждения обязательно. Благодарим вас за понимание и до встречи!Дата: 30 ноябряВремя: 18:00 — сбор гостей, церемония — 19:00–23:50Адрес: ГлавClub, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1 (м. Ленинский проспект)Официальный сайт премии: awards.adindex.ruПо вопросам аккредитации СМИ — info@adindex.ru, тел.: +7 (495) 737-08-45Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы