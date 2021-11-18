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Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября
Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября - РИА Новости, 18.11.2021
Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября
В Главклубе 30 ноября пройдет седьмая ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2021. На мероприятии... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:24
2021-11-18T14:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 18 ноя - Пресс-служба AdIndex. В Главклубе 30 ноября пройдет седьмая ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2021. На мероприятии соберутся главные участники digital-рынка: рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок.Концепция премии в этом году — Shine bright like a Digital!Именно цифровая индустрия удержала нас два года назад от настоящего общественного и экономического блэкаута и дала миру новые возможности и, главное, энергию. Еще вчера контентмейкеры называли интернет всего лишь "средством доставки сигнала". А сегодня первые строчки общественного внимания занимают продукты Netflix, HBO, Apple TV etc. Лайки, шеры, комментарии дороже любого золота! Ничто так не бодрит, как мысль о возможностях AI, AR, VR и перспектив прокачать креативную мышцу с помощью новых технологий. Data делает мир понятным и прозрачным. И пусть нам еще только предстоит ответить на вопрос, готовы ли мы жить в хрустальном замке без privacy. Пусть будущее нас пока больше пугает, чем радует. Ключевое слово здесь — "пока". "Пока" пугает, "пока" COVID. Мы как будто прощаемся с теми штормами, которые хорошенько нас встряхнули, выведя из карантинного ступора.Девиз AdIndex Awards 2021 — Shine bright like a Digital — отсылает не столько к растущим, как в золотой век рекламы, инвестициям, сколько к обнаружению бесконечного разнообразия возможностей, которые дает нам цифровая эра.Церемония награждения традиционно проходит в неформальной атмосфере кибер-вечеринки. Гостей ждет фуршет, free-бар, живая музыка и традиционные розыгрыши.AdIndex Awards 2021 — COVID-free-мероприятие. Доступ на площадку возможен только при предъявлении QR-кода переболевшего COVID-19, либо QR-кода о вакцинации. Вы также можете показать QR-код ПЦР-теста, сданного не ранее, чем за 72 часа до начала премии. Ношение масок на церемонии награждения обязательно. Благодарим вас за понимание и до встречи!Дата: 30 ноябряВремя: 18:00 — сбор гостей, церемония — 19:00–23:50Адрес: ГлавClub, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1 (м. Ленинский проспект)Официальный сайт премии: awards.adindex.ruПо вопросам аккредитации СМИ — info@adindex.ru, тел.: +7 (495) 737-08-45Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
14:24 18.11.2021
 

Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября

© Пресс-служба AdIndexБаннер премии AdIndex Awards 2021
Баннер премии AdIndex Awards 2021
© Пресс-служба AdIndex
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - Пресс-служба AdIndex. В Главклубе 30 ноября пройдет седьмая ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2021. На мероприятии соберутся главные участники digital-рынка: рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок.

Концепция премии в этом году — Shine bright like a Digital!

Именно цифровая индустрия удержала нас два года назад от настоящего общественного и экономического блэкаута и дала миру новые возможности и, главное, энергию. Еще вчера контентмейкеры называли интернет всего лишь "средством доставки сигнала". А сегодня первые строчки общественного внимания занимают продукты Netflix, HBO, Apple TV etc. Лайки, шеры, комментарии дороже любого золота! Ничто так не бодрит, как мысль о возможностях AI, AR, VR и перспектив прокачать креативную мышцу с помощью новых технологий. Data делает мир понятным и прозрачным. И пусть нам еще только предстоит ответить на вопрос, готовы ли мы жить в хрустальном замке без privacy. Пусть будущее нас пока больше пугает, чем радует. Ключевое слово здесь — "пока". "Пока" пугает, "пока" COVID. Мы как будто прощаемся с теми штормами, которые хорошенько нас встряхнули, выведя из карантинного ступора.
Девиз AdIndex Awards 2021 — Shine bright like a Digital — отсылает не столько к растущим, как в золотой век рекламы, инвестициям, сколько к обнаружению бесконечного разнообразия возможностей, которые дает нам цифровая эра.
Церемония награждения традиционно проходит в неформальной атмосфере кибер-вечеринки. Гостей ждет фуршет, free-бар, живая музыка и традиционные розыгрыши.
AdIndex Awards 2021 — COVID-free-мероприятие. Доступ на площадку возможен только при предъявлении QR-кода переболевшего COVID-19, либо QR-кода о вакцинации. Вы также можете показать QR-код ПЦР-теста, сданного не ранее, чем за 72 часа до начала премии. Ношение масок на церемонии награждения обязательно. Благодарим вас за понимание и до встречи!
Дата: 30 ноября
Время: 18:00 — сбор гостей, церемония — 19:00–23:50
Адрес: ГлавClub, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1 (м. Ленинский проспект)
Официальный сайт премии: awards.adindex.ru
По вопросам аккредитации СМИ — info@adindex.ru, тел.: +7 (495) 737-08-45
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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