https://ria.ru/20211118/premirovanie-1759657464.html

Госдума одобрила проект о премировании госслужащих

Госдума одобрила проект о премировании госслужащих - РИА Новости, 18.11.2021

Госдума одобрила проект о премировании госслужащих

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг поддержала законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:04

2021-11-18T16:04

2021-11-18T16:04

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг поддержала законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим."Законопроектом предлагается придать универсальное значение премии, выплачиваемой федеральным гражданским служащим. В этой связи уточняется редакция пункта 4 части 5 статьи 50 федерального закона. Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей", - следует из пояснительной записки.Инициативой предлагается установить полномочия кабмина по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда "работников федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы"."Вступление в силу законопроекта в отношении центральных аппаратов... федеральных государственных органов и государственных органов субъектов РФ предусмотрено с 1 января 2022 года, а в отношении указанных территориальных органов и представительств - с 1 января 2023 года", - следует из документа.

https://ria.ru/20211118/lgoty-1759640525.html

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