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Госдума одобрила проект о премировании госслужащих
Госдума одобрила проект о премировании госслужащих - РИА Новости, 18.11.2021
Госдума одобрила проект о премировании госслужащих
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг поддержала законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:04
2021-11-18T16:04
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг поддержала законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим."Законопроектом предлагается придать универсальное значение премии, выплачиваемой федеральным гражданским служащим. В этой связи уточняется редакция пункта 4 части 5 статьи 50 федерального закона. Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей", - следует из пояснительной записки.Инициативой предлагается установить полномочия кабмина по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда "работников федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы"."Вступление в силу законопроекта в отношении центральных аппаратов... федеральных государственных органов и государственных органов субъектов РФ предусмотрено с 1 января 2022 года, а в отношении указанных территориальных органов и представительств - с 1 января 2023 года", - следует из документа.
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политика, госдума рф, россия
16:04 18.11.2021
 
Госдума одобрила проект о премировании госслужащих

ГД одобрила проект о премировании госслужащих за добросовестное исполнение обязанностей

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг поддержала законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим.
"Законопроектом предлагается придать универсальное значение премии, выплачиваемой федеральным гражданским служащим. В этой связи уточняется редакция пункта 4 части 5 статьи 50 федерального закона. Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей", - следует из пояснительной записки.
Инициативой предлагается установить полномочия кабмина по определению правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда "работников федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы".
"Вступление в силу законопроекта в отношении центральных аппаратов... федеральных государственных органов и государственных органов субъектов РФ предусмотрено с 1 января 2022 года, а в отношении указанных территориальных органов и представительств - с 1 января 2023 года", - следует из документа.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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