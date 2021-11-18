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Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода - РИА Новости, 18.11.2021
Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении производителям медицинского кислорода и владельцам буровых установок... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:07
2021-11-18T11:07
экономика
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правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении производителям медицинского кислорода и владельцам буровых установок субсидии на обновление оборудования, сообщила пресс-служба кабмина.Производителям кислорода решено субсидировать до 20% стоимости новых криогенных воздухораспределительных установок, а владельцам буровых - от 20% до 25% (при применении инновационных решений) затрат на покупку нового оборудования российского производства. При этом основным условием получения субсидии является утилизация устаревшего оборудования, уточняет кабмин."Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки составляет 165-700 миллионов рублей в зависимости от мощности оборудования. Для буровой - 50-150 миллионов рублей в зависимости от типа установки", - добавляется в сообщении.Отмечается, что субсидии будут стимулировать компании обновлять оборудование, а в случае с буровыми установками ещё и позволят поддержать российских производителей такой техники.
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экономика, общество, технологии, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:07 18.11.2021
 
Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода

Правительство поддержит производителей медицинского кислорода

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении производителям медицинского кислорода и владельцам буровых установок субсидии на обновление оборудования, сообщила пресс-служба кабмина.

"Государство компенсирует производителям медицинского кислорода часть расходов на приобретение нового оборудования. Помощь для обновления техники в виде так называемого утилизационного гранта получат и владельцы буровых установок в нефтегазовой отрасли. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Производителям кислорода решено субсидировать до 20% стоимости новых криогенных воздухораспределительных установок, а владельцам буровых - от 20% до 25% (при применении инновационных решений) затрат на покупку нового оборудования российского производства. При этом основным условием получения субсидии является утилизация устаревшего оборудования, уточняет кабмин.
"Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки составляет 165-700 миллионов рублей в зависимости от мощности оборудования. Для буровой - 50-150 миллионов рублей в зависимости от типа установки", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что субсидии будут стимулировать компании обновлять оборудование, а в случае с буровыми установками ещё и позволят поддержать российских производителей такой техники.
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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