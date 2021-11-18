https://ria.ru/20211118/pravitelstvo-1759589984.html

Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода

Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода - РИА Новости, 18.11.2021

Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении производителям медицинского кислорода и владельцам буровых установок... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:07

2021-11-18T11:07

2021-11-18T11:07

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении производителям медицинского кислорода и владельцам буровых установок субсидии на обновление оборудования, сообщила пресс-служба кабмина.Производителям кислорода решено субсидировать до 20% стоимости новых криогенных воздухораспределительных установок, а владельцам буровых - от 20% до 25% (при применении инновационных решений) затрат на покупку нового оборудования российского производства. При этом основным условием получения субсидии является утилизация устаревшего оборудования, уточняет кабмин."Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки составляет 165-700 миллионов рублей в зависимости от мощности оборудования. Для буровой - 50-150 миллионов рублей в зависимости от типа установки", - добавляется в сообщении.Отмечается, что субсидии будут стимулировать компании обновлять оборудование, а в случае с буровыми установками ещё и позволят поддержать российских производителей такой техники.

https://ria.ru/20211116/kislorod-1759223452.html

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экономика, общество, технологии, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии