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"Жаркий период" закончился у Яшки и Дзюбы, потомство ожидается летом
"Жаркий период" закончился у Яшки и Дзюбы, потомство ожидается летом - РИА Новости, 22.11.2021
"Жаркий период" закончился у Яшки и Дзюбы, потомство ожидается летом
Вольерный комплекс "Дом лани" в Москве вновь открыл свои двери для посетителей, в конце октября он закрывался в связи с периодом гона у ланей, сообщает... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-18T15:02
2021-11-18T15:02
2021-11-22T14:11
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вольерный комплекс "Дом лани" в Москве вновь открыл свои двери для посетителей, в конце октября он закрывался в связи с периодом гона у ланей, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что сейчас по просторному вольеру "Дома лани", огороженному участку естественного леса, гуляет целая семья этих изящных животных: самцы Яша и Дзюба, самки Маша, Даша, Глаша и Месси, а также один малыш. Сейчас он ещё питается маминым молоком, но уже начал переходить на овощи. Заметить олененка среди травы и деревьев очень непросто, ведь он – настоящий мастер камуфляжа, отлично вписывается в лесной ландшафт."Этим летом мамами стали Маша, Глаша и Месси: были рождены три малыша. Все потомство этого года будет передано на другую территорию", - дополняется в сообщении.Уточняется, что в рамках акции "Листопад добрых дел" осенью 2021 года в вольерный комплекс "Дом лани" комплексного заказника "Зеленоградский" волонтеры принесли вкусняшки для его обитателей – семьи ланей европейских. Жёлуди, орехи и плоды каштанов лани будут есть зимой. Москвичи отозвались на призыв порадовать этих красивых животных и собрали для ланей на зиму 160 кг желудей и каштанов.
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Вольерный комплекс "Дом лани" в Москве
вновь открыл свои двери для посетителей, в конце октября он закрывался в связи с периодом гона у ланей, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Вольерный комплекс "Дом лани" в лесопарке Зеленограда
15 ноября вновь открылся для посещения. С октября по середину ноября у грациозных ланей был период гона. В брачный период у даниэлей меняется поведение: они ревут, издают хриплые отрывистые звуки, выкапывают в земле ямки. В этом году в "жаркий период" два самца Яшка и Дзюба "ухаживали" за Машей, Дашей, Глашей и Месси. Привлекали дам самцы своими красивыми "окостеневшими" рогами. Беременность у ланей длится 8 месяцев. Поэтому результат брачного периода уже сможем увидеть к лету", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас по просторному вольеру "Дома лани", огороженному участку естественного леса, гуляет целая семья этих изящных животных: самцы Яша и Дзюба, самки Маша, Даша, Глаша и Месси, а также один малыш. Сейчас он ещё питается маминым молоком, но уже начал переходить на овощи. Заметить олененка среди травы и деревьев очень непросто, ведь он – настоящий мастер камуфляжа, отлично вписывается в лесной ландшафт.
"Этим летом мамами стали Маша, Глаша и Месси: были рождены три малыша. Все потомство этого года будет передано на другую территорию", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что в рамках акции "Листопад добрых дел" осенью 2021 года в вольерный комплекс "Дом лани" комплексного заказника "Зеленоградский" волонтеры принесли вкусняшки для его обитателей – семьи ланей европейских. Жёлуди, орехи и плоды каштанов лани будут есть зимой. Москвичи отозвались на призыв порадовать этих красивых животных и собрали для ланей на зиму 160 кг желудей и каштанов.