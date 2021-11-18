https://ria.ru/20211118/potomstvo-1760168669.html

"Жаркий период" закончился у Яшки и Дзюбы, потомство ожидается летом

"Жаркий период" закончился у Яшки и Дзюбы, потомство ожидается летом - РИА Новости, 22.11.2021

"Жаркий период" закончился у Яшки и Дзюбы, потомство ожидается летом

Вольерный комплекс "Дом лани" в Москве вновь открыл свои двери для посетителей, в конце октября он закрывался в связи с периодом гона у ланей, сообщает... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-18T15:02

2021-11-18T15:02

2021-11-22T14:11

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вольерный комплекс "Дом лани" в Москве вновь открыл свои двери для посетителей, в конце октября он закрывался в связи с периодом гона у ланей, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что сейчас по просторному вольеру "Дома лани", огороженному участку естественного леса, гуляет целая семья этих изящных животных: самцы Яша и Дзюба, самки Маша, Даша, Глаша и Месси, а также один малыш. Сейчас он ещё питается маминым молоком, но уже начал переходить на овощи. Заметить олененка среди травы и деревьев очень непросто, ведь он – настоящий мастер камуфляжа, отлично вписывается в лесной ландшафт."Этим летом мамами стали Маша, Глаша и Месси: были рождены три малыша. Все потомство этого года будет передано на другую территорию", - дополняется в сообщении.Уточняется, что в рамках акции "Листопад добрых дел" осенью 2021 года в вольерный комплекс "Дом лани" комплексного заказника "Зеленоградский" волонтеры принесли вкусняшки для его обитателей – семьи ланей европейских. Жёлуди, орехи и плоды каштанов лани будут есть зимой. Москвичи отозвались на призыв порадовать этих красивых животных и собрали для ланей на зиму 160 кг желудей и каштанов.

https://ria.ru/20211008/lani-1753666237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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