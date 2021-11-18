https://ria.ru/20211118/posmertno-1759721425.html

Путин посмертно наградил девушку, которая утонула, спасая ребенка на Урале

Путин посмертно наградил девушку, которая утонула, спасая ребенка на Урале - РИА Новости, 18.11.2021

Путин посмертно наградил девушку, которая утонула, спасая ребенка на Урале

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно Дарью Агупову, которая утонула, спасая женщину и ребенка в пруду под Дегтярском... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:26

2021-11-18T22:26

2021-11-18T22:26

общество

екатеринбург

свердловская область

владимир путин

евгений куйвашев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756087339_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_6bbd7a9c74b4c48be2d1fb512a81a369.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно Дарью Агупову, которая утонула, спасая женщину и ребенка в пруду под Дегтярском в Свердловской области.Указ президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За смелые и решительные действия при спасении людей на воде наградить медалью "За спасение погибавших" Агупову Дарью Владимировну, город Екатеринбург Свердловской области (посмертно)", - говорится в указе.ЧП произошло в июле 2021 года. Женщина и ее сын не умели плавать, мама начала захлебываться, малыш скрылся под водой. Дарья увидела, что происходит, и прямо в одежде бросилась на помощь. Она неудачно упала, ударилась о каменистое дно и сломала ногу, но, несмотря на боль, смогла вытолкнуть тонувших на поверхность. Девушка попала в больницу, ей сделали операцию, но спасти Дарью не удалось. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что представил ее к ордену Мужества посмертно.

https://ria.ru/20211117/ufa-1759543620.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, екатеринбург, свердловская область, владимир путин, евгений куйвашев, россия