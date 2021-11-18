https://ria.ru/20211118/porazhenie-1759660030.html
Эксперт предложил выделять поражение ЖКТ у детей в отдельную форму COVID-19
Эксперт предложил выделять поражение ЖКТ у детей в отдельную форму COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Эксперт предложил выделять поражение ЖКТ у детей в отдельную форму COVID-19
Изолированное поражение желудочно-кишечного тракта предлагается выделить в отдельную форму COVID-19 у детей, число таких случаев с 2020 года возросло с 2% до... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:18
2021-11-18T16:18
2021-11-18T16:18
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
коронавирус covid-19
александр горелов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Изолированное поражение желудочно-кишечного тракта предлагается выделить в отдельную форму COVID-19 у детей, число таких случаев с 2020 года возросло с 2% до 20% с приходом "дельты", сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.На онлайн-собрании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы" Горелов напомнил, что в 2020 году у 2% детей отмечалось исключительное поражение желудочно-кишечного тракта. С приходом дельта-штамма эта цифра увеличилась до 20%, то есть у каждого пятого ребенка отмечается изолирование поражение желудочно-кишечного тракта."Мы предлагаем выделить изолированное поражение желудочно-кишечного тракта в отдельную форму COVID-19 у детей... Важно подчеркнуть, что на первый план при изолированном поражении желудочно-кишечного тракта выходит умеренная лихорадка, мышечные боли, вялость, головная боль, боли в животе доминируют, тошнота и рвота. Длительность диарейного синдрома в среднем около четырех суток", - сказал он.
https://ria.ru/20211118/infektsii-1759657827.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, александр горелов
Эксперт предложил выделять поражение ЖКТ у детей в отдельную форму COVID-19
Эксперт предложил выделять изолированное поражение ЖКТ у детей в отдельную форму COVID-19