https://ria.ru/20211118/porazhenie-1759660030.html

Эксперт предложил выделять поражение ЖКТ у детей в отдельную форму COVID-19

Эксперт предложил выделять поражение ЖКТ у детей в отдельную форму COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

Эксперт предложил выделять поражение ЖКТ у детей в отдельную форму COVID-19

Изолированное поражение желудочно-кишечного тракта предлагается выделить в отдельную форму COVID-19 у детей, число таких случаев с 2020 года возросло с 2% до... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:18

2021-11-18T16:18

2021-11-18T16:18

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

коронавирус covid-19

александр горелов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755183297_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_80ec6dab5603ff9fb598b761368ed023.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Изолированное поражение желудочно-кишечного тракта предлагается выделить в отдельную форму COVID-19 у детей, число таких случаев с 2020 года возросло с 2% до 20% с приходом "дельты", сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.На онлайн-собрании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы" Горелов напомнил, что в 2020 году у 2% детей отмечалось исключительное поражение желудочно-кишечного тракта. С приходом дельта-штамма эта цифра увеличилась до 20%, то есть у каждого пятого ребенка отмечается изолирование поражение желудочно-кишечного тракта."Мы предлагаем выделить изолированное поражение желудочно-кишечного тракта в отдельную форму COVID-19 у детей... Важно подчеркнуть, что на первый план при изолированном поражении желудочно-кишечного тракта выходит умеренная лихорадка, мышечные боли, вялость, головная боль, боли в животе доминируют, тошнота и рвота. Длительность диарейного синдрома в среднем около четырех суток", - сказал он.

https://ria.ru/20211118/infektsii-1759657827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, александр горелов