На Кубани участники похищения невесты получили реальные сроки
Жителям Кубани, похитившим девушку ради насильственной выдачи замуж, вынесли приговоры
КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Трое жителей Кубани признаны виновными в похищении 17-летней девушки, которую хотели насильно выдать замуж, ссылки на национальные традиции не освободили их от тюремных сроков, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Ранее СУСК по Кубани рассказывал об уголовном деле нескольких жителей края. По версии следствия, в сентябре 2019 года они договорились похитить 17-летнюю девушку, чтобы 16-летний сын обвиняемого мог вступить с ней в брак. По данным обвинения, её силой вытащили из дома в станице Кущевской, усадили в машину и перевезли в другую станицу. По данным СК, молодой человек изнасиловал девушку (и уже ранее получил приговор за это), а женщины совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Отмечается, что потерпевшую удерживали против ее воли несколько дней, пока ее не освободили правоохранители, к которым обратились родственники девушки.
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"Подсудимые вину в совершенных преступлениях не признали, объясняя свои действия национальными традициями… Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. С учетом всех обстоятельств дела им назначено наказание: мужчине – в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима; женщине 1980 г.р. – в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима; женщине 1983 г.р. – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службе судов по итогам рассмотрения дела Ленинградским райсудом. Последней из осужденных реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, то есть до октября 2031 года.
В пресс-службе судов подтвердили, что по делу проходили представители цыганских семей.
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