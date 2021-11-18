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На Кубани участники похищения невесты получили реальные сроки
На Кубани участники похищения невесты получили реальные сроки - РИА Новости, 18.11.2021
На Кубани участники похищения невесты получили реальные сроки
Трое жителей Кубани признаны виновными в похищении 17-летней девушки, которую хотели насильно выдать замуж, ссылки на национальные традиции не освободили их от... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:29
2021-11-18T14:29
происшествия
краснодарский край
кущевская
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Трое жителей Кубани признаны виновными в похищении 17-летней девушки, которую хотели насильно выдать замуж, ссылки на национальные традиции не освободили их от тюремных сроков, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Ранее СУСК по Кубани рассказывал об уголовном деле нескольких жителей края. По версии следствия, в сентябре 2019 года они договорились похитить 17-летнюю девушку, чтобы 16-летний сын обвиняемого мог вступить с ней в брак. По данным обвинения, её силой вытащили из дома в станице Кущевской, усадили в машину и перевезли в другую станицу. По данным СК, молодой человек изнасиловал девушку (и уже ранее получил приговор за это), а женщины совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Отмечается, что потерпевшую удерживали против ее воли несколько дней, пока ее не освободили правоохранители, к которым обратились родственники девушки."Подсудимые вину в совершенных преступлениях не признали, объясняя свои действия национальными традициями… Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. С учетом всех обстоятельств дела им назначено наказание: мужчине – в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима; женщине 1980 г.р. – в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима; женщине 1983 г.р. – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службе судов по итогам рассмотрения дела Ленинградским райсудом. Последней из осужденных реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, то есть до октября 2031 года.В пресс-службе судов подтвердили, что по делу проходили представители цыганских семей.
https://ria.ru/20200628/1573468228.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, кущевская, следственный комитет россии (ск рф)
14:29 18.11.2021
 
На Кубани участники похищения невесты получили реальные сроки

Жителям Кубани, похитившим девушку ради насильственной выдачи замуж, вынесли приговоры

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Трое жителей Кубани признаны виновными в похищении 17-летней девушки, которую хотели насильно выдать замуж, ссылки на национальные традиции не освободили их от тюремных сроков, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Ранее СУСК по Кубани рассказывал об уголовном деле нескольких жителей края. По версии следствия, в сентябре 2019 года они договорились похитить 17-летнюю девушку, чтобы 16-летний сын обвиняемого мог вступить с ней в брак. По данным обвинения, её силой вытащили из дома в станице Кущевской, усадили в машину и перевезли в другую станицу. По данным СК, молодой человек изнасиловал девушку (и уже ранее получил приговор за это), а женщины совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Отмечается, что потерпевшую удерживали против ее воли несколько дней, пока ее не освободили правоохранители, к которым обратились родственники девушки.
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"Подсудимые вину в совершенных преступлениях не признали, объясняя свои действия национальными традициями… Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. С учетом всех обстоятельств дела им назначено наказание: мужчине – в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима; женщине 1980 г.р. – в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима; женщине 1983 г.р. – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службе судов по итогам рассмотрения дела Ленинградским райсудом. Последней из осужденных реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, то есть до октября 2031 года.
В пресс-службе судов подтвердили, что по делу проходили представители цыганских семей.
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