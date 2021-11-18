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Глава МИД Литвы назвал переговоры с Лукашенко опасным путем

Глава МИД Литвы назвал переговоры с Лукашенко опасным путем - РИА Новости, 18.11.2021

Глава МИД Литвы назвал переговоры с Лукашенко опасным путем

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по разрешению миграционного кризиса... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:18

2021-11-18T13:18

2021-11-18T13:18

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по разрешению миграционного кризиса опасным путем."В этот раз (узнал о переговорах Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель – ред.) от наших партнеров, которые нас информируют, как меня, так и премьера. Вообще, это уже свершившийся факт, все оценки сделаны, эти разговоры начались, переговоры де-факто уже идут. Могу только повторить, что, по моему мнению, это опасный путь", - сказал Ландсбергис в четверг журналистам в кулуарах сейма.Он выразил досаду, что узнал о переговорах от зарубежных коллег, а не от команды президента Литвы. "Это усложняет работу, мы получаем информацию через партнёров, договорились, что будем информированы вовремя. Слава Богу, у нас есть друзья за границами Литвы", - сказал министр.Ранее глава МИД Литвы высказал возмущение, что Меркель говорила с Лукашенко по телефону, а глава МИД Эстонии высказала мнение, что Лукашенко просил признать его президентом в обмен на решение миграционного кризиса. Минск опроверг это утверждение – Лукашенко не обсуждал с Меркель санкции и "признание".Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся на прошлой неделе, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. В среду состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. По данным СМИ, Меркель не исключила финпомощь для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

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литва

сша

белоруссия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T13:18 true PT0M56S

Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни. 2021-11-18T13:18 true PT1M03S

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