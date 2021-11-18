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Мишустин назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию
Мишустин назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию - РИА Новости, 18.11.2021
Мишустин назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию
Премьер-министр России Михаил Мишустин убежден, что распространение коронавируса можно остановить только наращивая темпы вакцинации. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:34
2021-11-18T14:34
2021-11-18T14:34
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин убежден, что распространение коронавируса можно остановить только наращивая темпы вакцинации."Главное - ускорить массовую вакцинацию населения. Мы очень активно в России занимаемся этим вопросом. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей", - заявил глава правительства РФ на двусторонней встрече с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым в четверг.Он также напомнил, что согласно поручению правительства, МЧС РФ 12 ноября поставило в Киргизию в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч доз российской вакцины "Спутник Лайт".
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Мишустин назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию
Мишустин: только вакцинацией можно остановить пандемию COVID-19 и спасти жизни людей