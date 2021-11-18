https://ria.ru/20211118/pandemiya-1759640661.html

Мишустин назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию

Мишустин назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию - РИА Новости, 18.11.2021

Мишустин назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию

Премьер-министр России Михаил Мишустин убежден, что распространение коронавируса можно остановить только наращивая темпы вакцинации. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:34

2021-11-18T14:34

2021-11-18T14:34

распространение коронавируса

общество

киргизия

михаил мишустин

здоровье - общество

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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин убежден, что распространение коронавируса можно остановить только наращивая темпы вакцинации."Главное - ускорить массовую вакцинацию населения. Мы очень активно в России занимаемся этим вопросом. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей", - заявил глава правительства РФ на двусторонней встрече с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым в четверг.Он также напомнил, что согласно поручению правительства, МЧС РФ 12 ноября поставило в Киргизию в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч доз российской вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html

киргизия

россия

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2021

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