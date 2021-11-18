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В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся метанолом в Казани
В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся метанолом в Казани - РИА Новости, 18.11.2021
В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся метанолом в Казани
Три отравившиеся метанолом на вечеринке в Казани девушки остаются в реанимации в тяжелом состоянии, в состоянии других десяти госпитализированных отмечается... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:45
2021-11-18T11:47
происшествия
алкоголь
казань
республика татарстан (татарстан)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Три отравившиеся метанолом на вечеринке в Казани девушки остаются в реанимации в тяжелом состоянии, в состоянии других десяти госпитализированных отмечается положительная динамика, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.По информации Минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя."Три девушки остаются в тяжелом состоянии в реанимации, одна из них – в крайне тяжелом. В отделении пациенты средней степени тяжести, с положительно динамикой", - сказал собеседник агентства.Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.
https://ria.ru/20211117/otravlenie-1759442501.html
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казань
республика татарстан (татарстан)
россия
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происшествия, алкоголь, казань, республика татарстан (татарстан), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
11:45 18.11.2021 (обновлено: 11:47 18.11.2021)
 
В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся метанолом в Казани

Минздрав: три девушки, отравившиеся метанолом в Казани, остаются в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Три отравившиеся метанолом на вечеринке в Казани девушки остаются в реанимации в тяжелом состоянии, в состоянии других десяти госпитализированных отмечается положительная динамика, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.
По информации Минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.
"Три девушки остаются в тяжелом состоянии в реанимации, одна из них – в крайне тяжелом. В отделении пациенты средней степени тяжести, с положительно динамикой", - сказал собеседник агентства.
Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.
В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.
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ПроисшествияАлкогольКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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