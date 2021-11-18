https://ria.ru/20211118/otnosheniya-1759680039.html

Лавров заявил о конфликтном потенциале в отношениях России и Запада

Лавров заявил о конфликтном потенциале в отношениях России и Запада - РИА Новости, 18.11.2021

Лавров заявил о конфликтном потенциале в отношениях России и Запада

В отношениях России и Запада накапливается очень конфликтный потенциал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:30

2021-11-18T17:30

2021-11-18T17:34

россия

в мире

сша

европа

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В отношениях России и Запада накапливается очень конфликтный потенциал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говорили, конечно, о наших отношениях с западными странами, где накапливается очень конфликтный потенциал, прежде всего потому, что Запад категорически не хочет вести дела на равноправной взаимовыгодной основе, не хочет искать баланса интересов, хочет продвигать исключительно свое видение решения той или иной проблемы", - сказал Лавров журналистам по итогам расширенной коллегии МИД РФ с участием президента Владимира Путина.

https://ria.ru/20211118/napryazhenie-1759677188.html

россия

сша

европа

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2021

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россия, в мире, сша, европа, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров