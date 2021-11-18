https://ria.ru/20211118/oon-1759662358.html
Россия выделит два миллиона долларов управлению ООН по контртерроризму
Россия выделит два миллиона долларов управлению ООН по контртерроризму - РИА Новости, 18.11.2021
Россия выделит два миллиона долларов управлению ООН по контртерроризму
Россия внесет в 2021 году добровольный взнос в размере 2 миллионов долларов в бюджет управления ООН по контртерроризму, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:27
2021-11-18T16:27
2021-11-18T16:27
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия внесет в 2021 году добровольный взнос в размере 2 миллионов долларов в бюджет управления ООН по контртерроризму, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, о внесении в 2021 году единовременного добровольного взноса РФ в бюджет Управления Организации Объединенных Наций по контртерроризму в размере 2 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.Кроме того, МИДу РФ поручено проинформировать Управление ООН по контртерроризму о принятом решении, а также вместе с Минфином России согласовать условия и порядок перечисления и использования средств.Помимо этого, МИДу поручено осуществить данный взнос за счет средств, предусмотренных МИДу в федеральном бюджете на текущий год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.
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в мире, оон, россия
Россия выделит два миллиона долларов управлению ООН по контртерроризму
Россия внесет в 2021 году два миллиона долларов в бюджет управления ООН по контртерроризму
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия
внесет в 2021 году добровольный взнос в размере 2 миллионов долларов в бюджет управления ООН
по контртерроризму, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, о внесении в 2021 году единовременного добровольного взноса РФ в бюджет Управления Организации Объединенных Наций по контртерроризму в размере 2 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.
Кроме того, МИДу РФ поручено проинформировать Управление ООН по контртерроризму о принятом решении, а также вместе с Минфином России согласовать условия и порядок перечисления и использования средств.
Помимо этого, МИДу поручено осуществить данный взнос за счет средств, предусмотренных МИДу в федеральном бюджете на текущий год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.