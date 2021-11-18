https://ria.ru/20211118/oon-1759662358.html

Россия выделит два миллиона долларов управлению ООН по контртерроризму

Россия выделит два миллиона долларов управлению ООН по контртерроризму - РИА Новости, 18.11.2021

Россия выделит два миллиона долларов управлению ООН по контртерроризму

Россия внесет в 2021 году добровольный взнос в размере 2 миллионов долларов в бюджет управления ООН по контртерроризму, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:27

2021-11-18T16:27

2021-11-18T16:27

в мире

оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8e79d979fcdc00702995fc22f62dc85d.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия внесет в 2021 году добровольный взнос в размере 2 миллионов долларов в бюджет управления ООН по контртерроризму, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, о внесении в 2021 году единовременного добровольного взноса РФ в бюджет Управления Организации Объединенных Наций по контртерроризму в размере 2 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.Кроме того, МИДу РФ поручено проинформировать Управление ООН по контртерроризму о принятом решении, а также вместе с Минфином России согласовать условия и порядок перечисления и использования средств.Помимо этого, МИДу поручено осуществить данный взнос за счет средств, предусмотренных МИДу в федеральном бюджете на текущий год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

https://ria.ru/20210729/yunesko-1743442267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, россия