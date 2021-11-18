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Историческое событие в российско-украинской торговле
СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России - РИА Новости, 18.11.2021
Историческое событие в российско-украинской торговле
Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, сообщил портал EastFruit со ссылкой на собственные торговые источники. РИА Новости, 18.11.2021
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экономика
торговля
украина
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, сообщил портал EastFruit со ссылкой на собственные торговые источники."Российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину", — рассказали собеседники издания.По их словам, это резонансное событие, в том числе и из-за того, что до сих пор Россия считалась одним из основных рынков сбыта украинских тепличных огурцов.По данным портала, за восемь месяцев этого года Киев импортировал рекордный объем свежих огурцов — 12,1 тысячи тонн. Главными поставщиками оказались Белоруссия и Турция.
https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html
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экономика, торговля, украина, ситуация на украине, россия
11:12 18.11.2021 (обновлено: 11:19 18.11.2021)
 
СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России

EastFruit: Украина впервые начала импортировать огурцы из России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОгурцы
Огурцы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, сообщил портал EastFruit со ссылкой на собственные торговые источники.
"Российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину", — рассказали собеседники издания.
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По их словам, это резонансное событие, в том числе и из-за того, что до сих пор Россия считалась одним из основных рынков сбыта украинских тепличных огурцов.
По данным портала, за восемь месяцев этого года Киев импортировал рекордный объем свежих огурцов — 12,1 тысячи тонн. Главными поставщиками оказались Белоруссия и Турция.
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