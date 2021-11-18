https://ria.ru/20211118/ogurtsy-1759591288.html

Историческое событие в российско-украинской торговле

СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России - РИА Новости, 18.11.2021

Историческое событие в российско-украинской торговле

Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, сообщил портал EastFruit со ссылкой на собственные торговые источники. РИА Новости, 18.11.2021

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, сообщил портал EastFruit со ссылкой на собственные торговые источники."Российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину", — рассказали собеседники издания.По их словам, это резонансное событие, в том числе и из-за того, что до сих пор Россия считалась одним из основных рынков сбыта украинских тепличных огурцов.По данным портала, за восемь месяцев этого года Киев импортировал рекордный объем свежих огурцов — 12,1 тысячи тонн. Главными поставщиками оказались Белоруссия и Турция.

https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html

https://ria.ru/20211108/myaso-1757994453.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, торговля, украина, ситуация на украине, россия