https://ria.ru/20211118/ogurtsy-1759591288.html
Историческое событие в российско-украинской торговле
СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России - РИА Новости, 18.11.2021
Историческое событие в российско-украинской торговле
Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, сообщил портал EastFruit со ссылкой на собственные торговые источники. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:12
2021-11-18T11:12
2021-11-18T11:19
экономика
торговля
украина
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россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, сообщил портал EastFruit со ссылкой на собственные торговые источники."Российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину", — рассказали собеседники издания.По их словам, это резонансное событие, в том числе и из-за того, что до сих пор Россия считалась одним из основных рынков сбыта украинских тепличных огурцов.По данным портала, за восемь месяцев этого года Киев импортировал рекордный объем свежих огурцов — 12,1 тысячи тонн. Главными поставщиками оказались Белоруссия и Турция.
https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html
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экономика, торговля, украина, ситуация на украине, россия
11:12 18.11.2021 (обновлено: 11:19 18.11.2021)
СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
EastFruit: Украина впервые начала импортировать огурцы из России