Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211118/ogranicheniya-1759603137.html
Губернатор Приамурья оценил перспективы смягчения ограничений по COVID-19
Губернатор Приамурья оценил перспективы смягчения ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Губернатор Приамурья оценил перспективы смягчения ограничений по COVID-19
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ограничения, введенные в регионе из-за COVID-19 могут смягчить к концу 2021 года, если сохранятся темпы... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:03
2021-11-18T12:03
амурская область
общество
амурская область
здоровье - общество
коронавирусы
василий орлов (губернатор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ограничения, введенные в регионе из-за COVID-19 могут смягчить к концу 2021 года, если сохранятся темпы вакцинации, при этом отменять систему QR-кодов в области не будут.Орлов ответил на вопросы предпринимателей области во время онлайн-конференции "Диалог бизнеса и власти", нынешние темпы вакцинации он назвал "неплохими"."Очень рассчитываю, что до Нового года мы сможем выйти на приемлемый уровень (вакцинации взрослого населения) в 80%. В этом случае можно будет поговорить о смягчении ряда ограничений. Поверьте, нам они не нравятся ничуть не меньше, чем бизнесу. Однако, на сегодняшний день об этом говорить рано. Достигнутым на сегодняшний день темпам вакцинации во многом способствовали QR-коды, которые были введены на территории области. Поэтому QR-коды мы отменять не будем", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как уточняют власти, предприниматели Приамурья из наиболее пострадавших из-за COVID-19 отраслей получили в 2020 году 184 миллиона рублей выплат, поддержку получил туризм, общепит, сфера образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и другие.Также были введены и действуют налоговые преференции по упрощённой и патентной системам налогообложения, в 2021 году на помощь бизнесу в бюджете Приамурья на помощь бизнесу предусмотрено 145,1 миллиона рублей, из них 28 миллионов рублей направлены на общепит и детские игровые комнаты – отрасли, попавшие под прямые ограничения из-за COVID-19.Поддержка бизнеса, возможно, будет продолжена и в 2022 году."Необходимо проанализировать реальные потери бизнеса, затем подсчитать, какая сумма из бюджета нужна для помощи предпринимателям. Только после этого можно будет принять взвешенное решение о мерах дополнительной поддержки. Эту работу мы планируем на конец первого квартала 2022 года. К этому времени будет готов экономический анализ по итогам года по отраслям. Нужно понимать, кто действительно пострадал и без помощи не обойдется, а в каких случаях речь идет лишь о сокращении прибылей", - сказал Орлов.
https://ria.ru/20211117/priamure-1759394215.html
https://ria.ru/20211116/priamure-1759230887.html
https://ria.ru/20211109/priamure-1758217850.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d24aefd2a980f511a73b8a8955354927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, амурская область, здоровье - общество, коронавирусы, василий орлов (губернатор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:03 18.11.2021
 
Губернатор Приамурья оценил перспективы смягчения ограничений по COVID-19

Губернатор Приамурья Орлов: ограничения по COVID-19 могут смягчить к концу года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ограничения, введенные в регионе из-за COVID-19 могут смягчить к концу 2021 года, если сохранятся темпы вакцинации, при этом отменять систему QR-кодов в области не будут.
Орлов ответил на вопросы предпринимателей области во время онлайн-конференции "Диалог бизнеса и власти", нынешние темпы вакцинации он назвал "неплохими".
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 08:09Амурская область
Глава Приамурья назвал прохождение пожароопасного сезона успешным
"Очень рассчитываю, что до Нового года мы сможем выйти на приемлемый уровень (вакцинации взрослого населения) в 80%. В этом случае можно будет поговорить о смягчении ряда ограничений. Поверьте, нам они не нравятся ничуть не меньше, чем бизнесу. Однако, на сегодняшний день об этом говорить рано. Достигнутым на сегодняшний день темпам вакцинации во многом способствовали QR-коды, которые были введены на территории области. Поэтому QR-коды мы отменять не будем", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Как уточняют власти, предприниматели Приамурья из наиболее пострадавших из-за COVID-19 отраслей получили в 2020 году 184 миллиона рублей выплат, поддержку получил туризм, общепит, сфера образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и другие.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 09:37Амурская область
Хирургический корпус больницы города Тында открылся после ремонта
Также были введены и действуют налоговые преференции по упрощённой и патентной системам налогообложения, в 2021 году на помощь бизнесу в бюджете Приамурья на помощь бизнесу предусмотрено 145,1 миллиона рублей, из них 28 миллионов рублей направлены на общепит и детские игровые комнаты – отрасли, попавшие под прямые ограничения из-за COVID-19.
Поддержка бизнеса, возможно, будет продолжена и в 2022 году.
"Необходимо проанализировать реальные потери бизнеса, затем подсчитать, какая сумма из бюджета нужна для помощи предпринимателям. Только после этого можно будет принять взвешенное решение о мерах дополнительной поддержки. Эту работу мы планируем на конец первого квартала 2022 года. К этому времени будет готов экономический анализ по итогам года по отраслям. Нужно понимать, кто действительно пострадал и без помощи не обойдется, а в каких случаях речь идет лишь о сокращении прибылей", - сказал Орлов.
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 13:27Амурская область
В Приамурье отопительный сезон проходит без сбоев, сообщил глава региона
 
Амурская областьОбществоАмурская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВасилий Орлов (губернатор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
Лента новостейМолния
В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 летВ России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбома