https://ria.ru/20211118/ogranicheniya-1759603137.html

Губернатор Приамурья оценил перспективы смягчения ограничений по COVID-19

Губернатор Приамурья оценил перспективы смягчения ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

Губернатор Приамурья оценил перспективы смягчения ограничений по COVID-19

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ограничения, введенные в регионе из-за COVID-19 могут смягчить к концу 2021 года, если сохранятся темпы... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:03

2021-11-18T12:03

2021-11-18T12:03

амурская область

общество

амурская область

здоровье - общество

коронавирусы

василий орлов (губернатор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ограничения, введенные в регионе из-за COVID-19 могут смягчить к концу 2021 года, если сохранятся темпы вакцинации, при этом отменять систему QR-кодов в области не будут.Орлов ответил на вопросы предпринимателей области во время онлайн-конференции "Диалог бизнеса и власти", нынешние темпы вакцинации он назвал "неплохими"."Очень рассчитываю, что до Нового года мы сможем выйти на приемлемый уровень (вакцинации взрослого населения) в 80%. В этом случае можно будет поговорить о смягчении ряда ограничений. Поверьте, нам они не нравятся ничуть не меньше, чем бизнесу. Однако, на сегодняшний день об этом говорить рано. Достигнутым на сегодняшний день темпам вакцинации во многом способствовали QR-коды, которые были введены на территории области. Поэтому QR-коды мы отменять не будем", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как уточняют власти, предприниматели Приамурья из наиболее пострадавших из-за COVID-19 отраслей получили в 2020 году 184 миллиона рублей выплат, поддержку получил туризм, общепит, сфера образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и другие.Также были введены и действуют налоговые преференции по упрощённой и патентной системам налогообложения, в 2021 году на помощь бизнесу в бюджете Приамурья на помощь бизнесу предусмотрено 145,1 миллиона рублей, из них 28 миллионов рублей направлены на общепит и детские игровые комнаты – отрасли, попавшие под прямые ограничения из-за COVID-19.Поддержка бизнеса, возможно, будет продолжена и в 2022 году."Необходимо проанализировать реальные потери бизнеса, затем подсчитать, какая сумма из бюджета нужна для помощи предпринимателям. Только после этого можно будет принять взвешенное решение о мерах дополнительной поддержки. Эту работу мы планируем на конец первого квартала 2022 года. К этому времени будет готов экономический анализ по итогам года по отраслям. Нужно понимать, кто действительно пострадал и без помощи не обойдется, а в каких случаях речь идет лишь о сокращении прибылей", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20211117/priamure-1759394215.html

https://ria.ru/20211116/priamure-1759230887.html

https://ria.ru/20211109/priamure-1758217850.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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