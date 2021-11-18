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В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле - РИА Новости, 18.11.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
Украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров, заявил журналистам... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:30
2021-11-18T14:30
в мире
украина
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 10.07 до 12.41 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.) и населенного пункта Васильевка. Выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров", - сказал журналистам представитель ведомства.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки три раза нарушили перемирие, выпустив по республике 19 мин калибром 120 миллиметров.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211115/klimkin-1759210385.html
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в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
14:30 18.11.2021
 
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле

Представитель ДНР в СЦКК заявил о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 10.07 до 12.41 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.) и населенного пункта Васильевка. Выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров", - сказал журналистам представитель ведомства.
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Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки три раза нарушили перемирие, выпустив по республике 19 мин калибром 120 миллиметров.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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В миреУкраинаДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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