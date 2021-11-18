https://ria.ru/20211118/nsi-1759587810.html
Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках НСИ
Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках НСИ - РИА Новости, 18.11.2021
Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках НСИ
Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:56
2021-11-18T10:56
2021-11-18T10:56
тульская область
алексей дюмин
качество жизни
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ТУЛА, 18 ноя - РИА Новости. Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Национальная социальная инициатива (НСИ) – это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений.Программа НСИ с 2020 года реализуется по поручению президента РФ Агентством стратегических инициатив."В Тульской области основными направлениями станут: получение первичной специализированной помощи пациенту с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями; помощь многодетным матерям со средним образованием без собственного жилья и работы; трудоустройство родителя после выхода из декретного отпуска", - сказал собеседник агентства.Накануне участники регионального штаба НСИ обсудили алгоритмы разрешения конкретных жизненных ситуаций в здравоохранении и социальном сопровождении. Глава региона Алексей Дюмин отметил, что представленные дорожные карты отвечают актуальным запросам жителей, и призвал руководителей проектов не останавливаться на достигнутом.
https://ria.ru/20211022/turproekt-1755751345.html
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алексей дюмин, качество жизни
ТУЛА, 18 ноя - РИА Новости. Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Национальная социальная инициатива (НСИ) – это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений.
Программа НСИ с 2020 года реализуется по поручению президента РФ Агентством стратегических инициатив.
"В Тульской области основными направлениями станут: получение первичной специализированной помощи пациенту с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями; помощь многодетным матерям со средним образованием без собственного жилья и работы; трудоустройство родителя после выхода из декретного отпуска", - сказал собеседник агентства.
Накануне участники регионального штаба НСИ обсудили алгоритмы разрешения конкретных жизненных ситуаций в здравоохранении и социальном сопровождении. Глава региона Алексей Дюмин
отметил, что представленные дорожные карты отвечают актуальным запросам жителей, и призвал руководителей проектов не останавливаться на достигнутом.
"Наша задача – создать удобные и полезные сервисы для жителей региона и расширить их перечень. И ваши проекты отвечают ей. Они продуманы, взвешены и отвечают тем задачам, которые стоят перед регионом", - сказал глава региона Алексей Дюмин.