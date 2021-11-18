https://ria.ru/20211118/nsi-1759587810.html

Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках НСИ

Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках НСИ - РИА Новости, 18.11.2021

Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках НСИ

Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:56

2021-11-18T10:56

2021-11-18T10:56

тульская область

алексей дюмин

качество жизни

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ТУЛА, 18 ноя - РИА Новости. Тульская область одобрила дорожные карты проектов в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Национальная социальная инициатива (НСИ) – это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений.Программа НСИ с 2020 года реализуется по поручению президента РФ Агентством стратегических инициатив."В Тульской области основными направлениями станут: получение первичной специализированной помощи пациенту с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями; помощь многодетным матерям со средним образованием без собственного жилья и работы; трудоустройство родителя после выхода из декретного отпуска", - сказал собеседник агентства.Накануне участники регионального штаба НСИ обсудили алгоритмы разрешения конкретных жизненных ситуаций в здравоохранении и социальном сопровождении. Глава региона Алексей Дюмин отметил, что представленные дорожные карты отвечают актуальным запросам жителей, и призвал руководителей проектов не останавливаться на достигнутом.

https://ria.ru/20211022/turproekt-1755751345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, качество жизни