https://ria.ru/20211118/neprikosnovennost-1759607849.html

В КПРФ заявили, что в снятии неприкосновенности с Рашкина нет необходимости

В КПРФ заявили, что в снятии неприкосновенности с Рашкина нет необходимости - РИА Новости, 18.11.2021

В КПРФ заявили, что в снятии неприкосновенности с Рашкина нет необходимости

Необходимости в снятии неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина за инцидент с лосем нет, заявил замглавы фракции Николай Коломейцев. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:26

2021-11-18T12:26

2021-11-18T12:26

политика

происшествия

валерий рашкин

вячеслав володин

николай коломейцев

кпрф

следственный комитет россии (ск рф)

юрий синельщиков

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Необходимости в снятии неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина за инцидент с лосем нет, заявил замглавы фракции Николай Коломейцев."Вчера внесено представление о лишении депутатской неприкосновенности депутата нашей фракции Рашкина Валерия. Мы считаем, что в принципе никакой необходимости в этой мере нет", - сказал Коломейцев журналистам.Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина.

https://ria.ru/20211118/los-1759566673.html

https://ria.ru/20211118/rashkin-1759591856.html

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политика, происшествия, валерий рашкин, вячеслав володин, николай коломейцев, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), юрий синельщиков, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина