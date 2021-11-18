https://ria.ru/20211118/nepogoda-1759636749.html

Москвичам пообещали сильнейший снегопад с неприятным сюрпризом

Москвичам пообещали сильнейший снегопад с неприятным сюрпризом - РИА Новости, 18.11.2021

Москвичам пообещали сильнейший снегопад с неприятным сюрпризом

Жителей столицы в субботу ожидают обильные осадки, заявил в беседе с телеканалом "360" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По словам РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:19

2021-11-18T14:19

2021-11-18T15:20

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Жителей столицы в субботу ожидают обильные осадки, заявил в беседе с телеканалом "360" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По словам синоптика, речь может идти как о мокром снеге, так и о дожде."Большое количество осадков на субботу — до 15 миллиметров <…>. То есть, выпадет до одной четвертой месячной нормы, а месячная норма составляет 56 миллиметров для Москвы", — добавил он.Тем не менее, по словам специалиста, непогода на выходных окажется далеко не главной проблемой для москвичей.Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости также предупредил о смешанных осадках, штормовом ветре и "барической пропасти", которая может отразиться на самочувствии жителей Москвы. Синоптик отметил, что надвигающийся на город мокрый снегопад может стать одним из сильнейших за последние 73 года.Специалисты предупредили столичных автомобилистов об образовании сильной гололедицы на дорогах в ночь на воскресенье.

https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html

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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода