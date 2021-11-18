14:19 18.11.2021 (обновлено: 15:20 18.11.2021)
Москвичам пообещали сильнейший снегопад с неприятным сюрпризом
Синоптики Шувалов и Тишковец спрогнозировали снегопад и сильный ветер 20 ноября в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка идет под зонтом во время снегопада в Москве
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Жителей столицы в субботу ожидают обильные осадки, заявил в беседе с телеканалом "360" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По словам синоптика, речь может идти как о мокром снеге, так и о дожде.
"Большое количество осадков на субботу — до 15 миллиметров <…>. То есть, выпадет до одной четвертой месячной нормы, а месячная норма составляет 56 миллиметров для Москвы", — добавил он.
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Тем не менее, по словам специалиста, непогода на выходных окажется далеко не главной проблемой для москвичей.
"В субботу произойдет достаточно резкое понижение давления <…>, будет на десять миллиметров ртутного столба понижение. Потом сразу пойдет кривая давления вверх", — заявил Шувалов.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости также предупредил о смешанных осадках, штормовом ветре и "барической пропасти", которая может отразиться на самочувствии жителей Москвы. Синоптик отметил, что надвигающийся на город мокрый снегопад может стать одним из сильнейших за последние 73 года.
Специалисты предупредили столичных автомобилистов об образовании сильной гололедицы на дорогах в ночь на воскресенье.
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